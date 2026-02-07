1/28
మాదాపూర్ : శిల్పారామంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒడిశా ఫుడ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మేళా –2026లో నృత్యపురి డాన్స్ అకాడమీ ఒడిస్సీ, సంబల్పూరి నృత్యాలు, సుచీ గ్రూప్ జానపద ప్రదర్శనలు సందర్శకులను అలరించాయి.
2/28
నారీశక్తి పేరిట నిర్వహించిన ర్యాంప్వాక్, స్టార్ సింగర్ ఈశ్వరీ బెహరా గానం, బనిశ్రీ కళానికేతన్ గిరిజన నృత్యాలను ఆద్యంతం ఆకట్టుకున్నాయి.
3/28
ఈ మేళాలో భాగంగా కళాకారులు తయారు చేసిన ఉత్తులు సందర్శకులను కట్టిపడేశాయి. మాదాపూర్ శిల్పారామంలో ఒడిశా ఫుడ్ అండ్ క్రాఫ్ట్మేళా –2026 శుక్రవారం ప్రారంభమైంది.
4/28
కార్యక్రమాన్ని శిల్పారామం ప్రత్యేక అధికారి జి.కిషన్రావు, ఎన్ఎండీసీ మాజీ డైరెక్టర్ కె.మహంతి, ఐఆర్డీఏఐ మాజీ సభ్యుడు సత్యజిత్ త్రిపాఠి పాల్గొన్నారు.
5/28
మేళాలో 30 స్టాల్స్కి పైగా హస్తకళా ఉత్పత్తులు, 20 ఫుడ్ స్టాల్స్ అందుబాటులో ఉంచారు. ఔత్సాహిక నగరవాసులు మేళాలో ఒడిశా రుచులను ఆస్వాదించారు.
6/28
7/28
8/28
9/28
10/28
11/28
12/28
13/28
14/28
15/28
16/28
17/28
18/28
19/28
20/28
21/28
22/28
23/28
24/28
25/28
26/28
27/28
28/28