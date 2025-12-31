 న్యూ ఇయర్‌ వేళ..రారండోయ్‌ ముగ్గులు వేద్దాం..! | New year 2026 Beautiful Rangoli Designs | Sakshi
న్యూ ఇయర్‌ వేళ..రారండోయ్‌ ముగ్గులు వేద్దాం..!

Dec 31 2025 11:58 AM | Updated on Dec 31 2025 12:27 PM

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs1
1/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs2
2/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs3
3/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs4
4/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs5
5/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs6
6/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs7
7/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs8
8/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs9
9/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs10
10/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs11
11/12

New year 2026 Beautiful Rangoli Designs12
12/12

# Tag
New Year Celebrations New Year Events rangoli rangoli competition photo gallery
