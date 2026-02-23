 ‘కిల్లర్’ మూవీ ఈవెంట్ లో మెరిసిన జ్యోతి రాయ్..(ఫొటోలు) | Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కిల్లర్’ మూవీ ఈవెంట్ లో మెరిసిన జ్యోతి రాయ్..(ఫొటోలు)

Feb 23 2026 3:03 PM | Updated on Feb 23 2026 3:27 PM

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos1
1/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos2
2/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos3
3/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos4
4/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos5
5/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos6
6/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos7
7/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos8
8/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos9
9/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos10
10/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos11
11/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos12
12/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos13
13/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos14
14/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos15
15/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos16
16/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos17
17/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos18
18/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos19
19/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos20
20/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos21
21/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos22
22/23

Tollywood Actress Jyothi Rai HD Latest Photos23
23/23

# Tag
Tollywood Actress Gallery Jyothi Rai photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడలో నోరూరించే రంజాన్ రుచులు.. మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)
photo 2

జ్యోతిరాయ్ 'కిల్లర్' మూవీ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

చిరంజీవికి సన్మానం.. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

అమలాపురంలో సందడి చేసిన 'రాకాస' మూవీ టీమ్ (ఫొటోలు)
photo 5

కొచ్చిలో 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డ్స్‌.. ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా?

Video

View all
Actress Hema Ravi Teja My Dance Classmate 1
Video_icon

రవితేజ నా డాన్స్ క్లాస్ మెట్.. సూపర్ జర్నీ నాది
Actress Hema SHOCKING Comments on Casting Couch in Tollywood 2
Video_icon

ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్‌ పై హేమ షాకింగ్ కామెంట్స్
CP Sajjanar Advice To Women On Marriage Cheating 3
Video_icon

పెళ్లి పేరుతో మోసాలు.. జాగ్రత్తగా ఉండండి: CP Sajjanar
YS Jagan Reacts On Adulterated Milk Issue In Rajahmundry 4
Video_icon

కల్తీ పాల మరణాలపై YS జగన్ రియాక్షన్
BJP Subramanian Swamy Petition In Supreme Court Over Chandrababu Lies on TTD Laddu 5
Video_icon

తిరుమల లడ్డుపై బాబు అబద్దాలు BJP నేత కౌంటర్..
Advertisement