 ఆమెకు 33.. అతనికి 23..గది అద్దెకు తీసుకుని.. | Snatching a couple for a dance party | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆమెకు 33.. అతనికి 23..గది అద్దెకు తీసుకుని..

Feb 19 2026 9:27 AM | Updated on Feb 19 2026 9:27 AM

Snatching a couple for a dance party

జల్సాల కోసం ప్రేమ జంట స్నాచింగ్‌ 

బంజారాహిల్స్‌ : జల్సాల కోసం స్నాచింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న ప్రేమజంటను జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే... గుంటూరు జిల్లా పేట్లవారిపాలెంకు చెందిన నరేంద్ర అలియాస్‌ నాని(23) ర్యాపిడో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన రేవతి (33)తో పరిచయం ప్రేమకు దారితీసింది. ఇద్దరూ కలిసి సనత్‌నగర్‌లో గది అద్దెకు తీసుకుని సహజీవనం చేస్తున్నారు. అయితే సినిమాలు, షికార్లు, హోటళ్లు, పబ్‌లకు డబ్బులు సరిపోకపోవడంతో స్నాచింగ్‌ల బాటపట్టారు.

బంగారం ధర అమాంతం పెరగడంతో ఒక గొలుసు కొట్టేస్తే సుమారు రూ. 2 లక్షల దాకా వస్తుండటంతో ఇద్దరూ కలిసి పథకం వేశారు. మంగళవారం ఉదయం ఓ మహిళా సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌ ఫోన్‌ చూసుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఆమె ఫోన్‌లో నిమగ్నమైందని గుర్తించిన ఈ ఇద్దరూ బైక్‌పై వెంబడించారు. వెనుక కూర్చొన్న రేవతి.. యువతి మెడలో నుంచి గొలుసు లాక్కొని పరారయ్యారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించడంతో పాటు సీసీ ఫుటేజీలు పరిశీలించారు.  

స్నాచింగ్‌ చేసిన గొలుసు తీసుకుని బైక్‌పై గుంటూరు వైపు ఉడాయించారు. వరుసగా సీసీ ఫుటేజీలు పరిశీలించిన పోలీసులకు టోల్‌గేట్లు దాటుకుని వెళ్తున్న ఈ జంట కనిపించింది. ఉదయం 9.06 గంటలకు స్నాచింగ్‌ జరగ్గా రాత్రి 8 గంటలకు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని జూబ్లీహిల్స్‌కు తరలించి గొలుసును స్వా«దీనం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరిపై గతంలో ఎలాంటి స్నాచింగ్‌ కేసులు లేవని, కేవలం తమ రోజువారీ ఖర్చులు, అవసరాల కోసం ఈ స్నాచింగ్‌కు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 4

‘విష్ణు విన్యాసం’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కోలీవుడ్‌ కపుల్‌ జంటగా మరకతమణి 2 (ఫోటోలు)

Video

View all
Celebrations At Ambati Rambabu House 1
Video_icon

అంబటి ఇంటి దగ్గర సంబరాలు
India Victory Against Netherland In T20 World Cup 2026 2
Video_icon

టీ20 వరల్డ్ కప్ లో నెదర్లాండ్స్ పై భారత్ విజయం
Perni Nani At Talasila Raghuram Father Funeral Procession 3
Video_icon

తలశిల రఘురాం తండ్రి పాడె మోసిన పేర్ని నాని
Ambati Daughter Mounika Reacts After Her Father Release From Jail 4
Video_icon

ప్రజా బలం దైవబలం కలిసి.. అంబటి విడుదలపై కూతురు రియాక్షన్
America Will Attack Iran In Two Days Intelligence Report 5
Video_icon

మరో రెండు రోజుల్లో అటాక్.. హింట్ ఇచ్చిన ట్రంప్
Advertisement
 