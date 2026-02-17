 గంభీర్‌కు గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌!.. హెడ్‌కోచ్‌ పదవికి గుడ్‌బై? | Is Gambhir to quit India head coach role RR offer triple role ahead of IPL 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గంభీర్‌కు గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌!.. హెడ్‌కోచ్‌ పదవికి గుడ్‌బై?

Feb 17 2026 11:32 AM | Updated on Feb 17 2026 11:35 AM

Is Gambhir to quit India head coach role RR offer triple role ahead of IPL 2026

టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌గా గౌతం గంభీర్‌ త్వరలోనే తప్పుకోనున్నాడా? తన కాంట్రాక్టు ముగిసేంత వరకు కూడా అతడు పదవిలో కొనసాగడా?... ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL)తో మళ్లీ అతడి బంధం బలపడనుందా?..

భారత క్రికెట్‌ వర్గాల్లో ఈ సందేహాలు తలెత్తడానికి ప్రధాన కారణం దైనిక్‌ జాగరణ్‌లో వచ్చిన కథనం. ఈ జాతీయ మీడియా అందించిన వివరాల ప్రకారం.. రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ గంభీర్‌ను సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. తమ యాజమాన్యంలో మార్పులు చోటు చేసుకోనున్న వేళ.. గంభీర్‌కు ఆ ఫ్రాంఛైజీ బంపరాఫర్‌ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

ఫ్రాంఛైజీలో 2-3 శాతం వాటా ఇవ్వడంతో పాటు సీఈఓ పోస్టు కూడా ఇస్తామని గంభీర్‌కు ఆఫర్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా జట్టు మెంటార్‌గానూ అతడిని కొనసాగించేందుకు సుముఖంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అదే జరిగితే రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ జట్టు మొత్తం గంభీర్‌ కనుసన్నల్లోనే నడుస్తుంది. సర్వం తానై జట్టును నడిపించే బాధ్యత ఈ మాజీ వరల్డ్‌కప్‌ విన్నర్‌కు దక్కుతుంది.

ఒకవేళ గంభీర్‌ గనుక ఈ ప్రతిపాదనకు అంగీకారం తెలిపితే టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌ పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం భారత క్రికెట్‌లో ఓ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి.. ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంఛైజీలతో ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉండరాదు. రెండుచోట్లా సదరు వ్యక్తి పనిచేసినట్లయితే అయితే ‘కాన్‌ఫ్లిక్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇంటరెస్ట్‌’ కిందకు వస్తుంది. పరస్పర విరుద్ధ ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్న ఆ వ్యక్తిపై వేటు పడుతుంది.

అయితే, రాజస్తాన్‌ ఆఫర్‌ను గంభీర్‌ అంగీకరించే అవకాశాలు దాదాపుగా శూన్యమనే చెప్పవచ్చు. టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌గా అతడు మిశ్రమ ఫలితాలు అందుకుంటున్నాడు. టెస్టుల్లో గౌతీ మార్గదర్శనంలో భారత్‌ ఘోర పరాభవాలు చవిచూసింది. స్వదేశంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా న్యూజిలాండ్‌ చేతిలో 3-0తో వైట్‌వాష్‌, పాతికేళ్ల తర్వాత సౌతాఫ్రికా చేతిలో 2-0తో క్లీన్‌స్వీప్‌ అయింది.

అదే విధంగా ఆస్ట్రేలియాకు పదేళ్ల తర్వాత బోర్డర్‌- గావస్కర్‌ ట్రోఫీ కోల్పోయింది. అయితే, పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో మాత్రం గంభీర్‌కు వరుస విజయాలు దక్కుతున్నాయి. 2025లో టీమిండియా ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ గెలిచింది. ఆసియా టీ20 కప్‌ 2025ని కూడా కైవసం చేసుకుంది.

ప్రస్తుతం డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌గా టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 బరిలో దిగిన టీమిండియా ఈసారీ టైటిల్‌ గెలవాలనే పట్టుదలతో ఉంది. ఇక 2024లో టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌గా పదవి చేపట్టిన గంభీర్‌ పదవీ కాలం 2027 వరల్డ్‌కప్‌ వరకు ఉంది. ఇలాంటి తరుణంలో గంభీర్‌ టీమిండియా విధులను కాదని.. రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఆఫర్‌కి అంగీకరించే అవకాశం లేదని చెప్పవచ్చు. పట్టుదలకు మారుపేరుగా పేరొందిన గంభీర్‌ భారత్‌కు మరో ఐసీసీ టైటిల్‌ అందించిన తర్వాతే హెడ్‌కోచ్‌గా వైదొలిగే అంశంపై ఆలోచిస్తాడని అతడి అభిమానులు అంటున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : మణికొండలో కాలనీలను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖ : సముద్ర తీరాన శౌర్య సింహనాదం (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నం : ఆర్కే బీచ్‌ ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీశైలంలో కనుల పండువగా మల్లన్న రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లు శిరీష్‌, నయనిక వాలెంటైన్స్ డే ఎలా జరుపుకున్నారంటే.. (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Potthuri Venkateswara Rao Serious on MLA Raghurama Krishnam Raju 1
Video_icon

ఎమ్మెల్యే రఘురామ అరాచకాలపై టీడీపీ నేత తిరుగుబాటు
Why Did Bill Gates Meet Chandrababu In AP 2
Video_icon

బిల్‌గేట్స్‌ ఏపీ పర్యటన.. ఏపి కి లాభం ఏంటి?
Telangana Digital Crop Survey Crop Enumeration and Rythu Bharosa 3
Video_icon

డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే చేసేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ సన్నద్ధం
Mother Cow Searching With Owner & Forest Officials For Her Calf 4
Video_icon

Komaram Bheem: పులిదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన లేగ దూడ
Guntur Court Orders Special Facilities Provided to Ambati Rambabu 5
Video_icon

కోర్టు ఆర్డర్స్.. అంబటికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు
Advertisement
 