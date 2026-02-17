 విశాఖ : సముద్ర తీరాన శౌర్య సింహనాదం (ఫొటోలు) | MILAN 2026 at Visakhapatnam | Sakshi
విశాఖ : సముద్ర తీరాన శౌర్య సింహనాదం (ఫొటోలు)

Feb 17 2026 8:39 AM | Updated on Feb 17 2026 9:00 AM

MILAN 2026 at Visakhapatnam1
విశాఖ : సముద్ర తీరాన సాయంత్రపు సువర్ణ కాంతుల్లో ధైర్యం, శౌర్యం, సంప్రదాయం ఒకే వేదికపై సాక్షాత్కరించాయి.

MILAN 2026 at Visakhapatnam2
ఇంటర్నేషనల్‌ ఫ్లీట్‌ రివ్యూ, మిలాన్‌ నేపథ్యంలో బీచ్‌రోడ్డులో నిర్వహించిన ముందస్తు సన్నాహక కార్యక్రమం నగరాన్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసింది.

MILAN 2026 at Visakhapatnam3
ఆకాశాన్ని చీల్చుకుంటూ దూసుకెళ్లిన యుద్ధవిమానాల ఘోష, సముద్రపు అలలపై ప్రతిధ్వనించిన దేశభక్తి స్వరాలు అక్కడికి చేరుకున్న ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించాయి.

MILAN 2026 at Visakhapatnam4
భారత నావికాదళం, కోస్ట్‌గార్డుకు చెందిన విమానాలు, హెలికాప్టర్లు సమన్వయంతో చేసిన విన్యాసాలు వేగం, క్రమశిక్షణ, కచ్చితత్వానికి ప్రతీకలుగా నిలిచాయి.

MILAN 2026 at Visakhapatnam5
చేతక్‌ హెలికాప్టర్‌ నుంచి మెరైన్‌ కమాండోలు సముద్రంలోకి దిగిన తీరు, అక్కడి నుంచి మెరుపువేగంతో నేలమీదకు చేరిన యుద్ధ విన్యాసాలు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి.

MILAN 2026 at Visakhapatnam6
వివిధ దేశాలకు చెందిన నావికాదళ సిబ్బంది సమన్వయంతో కవాతు చేస్తూ అంతర్జాతీయ సౌహార్దాన్ని చాటారు.

MILAN 2026 at Visakhapatnam7
MILAN 2026 at Visakhapatnam8
MILAN 2026 at Visakhapatnam9
MILAN 2026 at Visakhapatnam10
MILAN 2026 at Visakhapatnam11
MILAN 2026 at Visakhapatnam12
MILAN 2026 at Visakhapatnam13
MILAN 2026 at Visakhapatnam14
MILAN 2026 at Visakhapatnam15
MILAN 2026 at Visakhapatnam16
MILAN 2026 at Visakhapatnam17
MILAN 2026 at Visakhapatnam18
MILAN 2026 at Visakhapatnam19
MILAN 2026 at Visakhapatnam20
MILAN 2026 at Visakhapatnam21
MILAN 2026 at Visakhapatnam22
MILAN 2026 at Visakhapatnam23
MILAN 2026 at Visakhapatnam24
MILAN 2026 at Visakhapatnam25
MILAN 2026 at Visakhapatnam26
MILAN 2026 at Visakhapatnam27
MILAN 2026 at Visakhapatnam28
# Tag
milan Visakhapatnam Navy photo gallery
