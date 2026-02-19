 విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు) | International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam | Sakshi
విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)

Feb 19 2026 9:07 AM | Updated on Feb 19 2026 9:07 AM

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam1
1/31

ఏయూ క్యాంపస్‌: కఠోర శిక్షణకు ధైర్యం జతకలిసి, సమన్వయం తోడై సాహస గాథగా మారిన రోజు అది. ఇంటర్నేషనల్‌ ఫ్లీట్‌ రివ్యూ, మిలాన్‌–2026 నేపథ్యంలో బీచ్‌రోడ్డులో బుధవారం నిర్వహించిన సిటీ పరేడ్‌ ఫుల్‌డ్రెస్‌ రిహార్సల్స్‌ విశాఖ వాసుల గుండెల్లో దేశభక్తి జ్వాలలను రగిలించాయి.

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam2
2/31

వందేమాతరంతో ప్రారంభమైన వేడుకలో చేతక్‌ హెలికాప్టర్లు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆకాశంలో ఎగురవేయగా, కమోవ్‌–28 హెలికాప్టర్లు, డార్నియర్‌ విమానాలు గగనతలాన్ని చీల్చాయి.

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam3
3/31

ర్యాపిడ్‌ రెస్పాన్స్‌ బోట్లు సముద్రంపై వేగాన్ని చాటగా, ఫైటర్‌ జెట్‌లు గర్జనలు వినిపించాయి. తీరాన్ని తాకిన బిఎంపి యుద్ధ ట్యాంకులు, మెరైన్‌ కమాండోల తాడుసాహసం ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి.

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam4
4/31

ఇండియన్‌ నేవీ సత్తాను ప్రతి విన్యాసం ప్రతిధ్వనింపజేసింది. తరువాత జరిగిన కవాతులో ఎన్‌సీసీ విద్యార్థులు దేశాల పతాకాలతో ముందంజ వేయగా, నేవీ బ్యాండ్, కోస్ట్‌ గార్డ్, మాజీ సైనికులు క్రమశిక్షణకు అద్దం పట్టారు.

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam5
5/31

విదేశీ నౌకాదళ సిబ్బంది పాల్గొనడంతో కార్యక్రమం అంతర్జాతీయ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. జానపద నృత్యాలు, కోలాటం, గరగలతో సాగరతీరంలో సాంస్కృతిక శోభ పరచుకుంది. శిక్షణ, ధైర్యం, దేశభక్తి కలిసిన ఈ రిహార్సల్‌ విశాఖకు మరపురాని క్షణాల్ని అందించింది.

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam6
6/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam7
7/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam8
8/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam9
9/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam10
10/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam11
11/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam12
12/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam13
13/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam14
14/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam15
15/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam16
16/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam17
17/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam18
18/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam19
19/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam20
20/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam21
21/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam22
22/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam23
23/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam24
24/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam25
25/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam26
26/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam27
27/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam28
28/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam29
29/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam30
30/31

International Fleet Review 2026 At Visakhapatnam31
31/31

# Tag
Visakhapatnam Navy droupadi murmu International Fleet Review photo gallery Andhra Pradesh ships
