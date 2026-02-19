 హైదరాబాద్ : బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి!(ఫొటోలు) | Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami | Sakshi
హైదరాబాద్ : బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి!(ఫొటోలు)

Feb 19 2026 8:20 AM | Updated on Feb 19 2026 8:20 AM

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami1
1/27

హైదరాబాద్ : ప్రపంచ శాంతిని కాంక్షిస్తూ థాయ్‌లాండ్‌తో పాటు భారత్‌కు చెందిన బౌద్ధ భిక్షువులు చేపట్టిన చరిత్రాత్మక మూడో దమ్మ పాదయాత్ర బుధవారం నగరంలోని ఐమ్యాక్‌ సమీపంలోని అంబేడ్కర్‌ విగ్రహం వరకు చేరుకుంది.

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami2
2/27

బుద్ధుడు బోధించిన శాంతి, కరుణ సందేశాలను చాటిచెప్పే లక్ష్యంతో సాగుతున్న ఈ పాదయాత్ర కర్ణాటకలోని సిద్ధార్థ బుద్ధ విహార్‌ నుంచి ప్రారంభమైంది.

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami3
3/27

మార్చి 1న నాగార్జున సాగర్‌లోని బుద్ధ వనాన్ని చేరుకుంటుంది. ఈ సందర్భంగా బౌద్ధ భిక్షువులు అంబేడ్కర్‌ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన అనంతరం హుస్సేన్‌ సాగర్‌లోని బుద్ధుడి విగ్రహాన్ని సందర్శించారు.

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami4
4/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami5
5/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami6
6/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami7
7/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami8
8/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami9
9/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami10
10/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami11
11/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami12
12/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami13
13/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami14
14/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami15
15/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami16
16/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami17
17/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami18
18/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami19
19/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami20
20/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami21
21/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami22
22/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami23
23/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami24
24/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami25
25/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami26
26/27

Hussain Sagar : Buddha refuge is Gachchami27
27/27

Hussain Sagar Buddha Hyderabad photo gallery
