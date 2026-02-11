 రారండి.. కేరళ (ఫొటోలు) | Kerala Trip : Kerala Tour Packages | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రారండి.. కేరళ (ఫొటోలు)

Feb 11 2026 8:24 AM | Updated on Feb 11 2026 8:24 AM

Kerala Trip : Kerala Tour Packages1
1/17

హైదరాబాద్ : కేరళ పేరు చెప్పగానే ప్రకృతి సౌందర్యం కళ్ల ముందు కదులుతుంది.. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, హిల్‌ స్టేషన్లు, కొండలు లోయలు,అడవులు, బీచ్‌లు, కొబ్బరి తోటలు, రిసార్టులు ఒక్కటేమిటి కేరళ అందాలను వర్ణించాలంటే మాటల్లో సాధ్యం కాదు.

Kerala Trip : Kerala Tour Packages2
2/17

దేవుడు నివసించే దేశంగా పిలుచుకునే ఆ ప్రాంతం పర్యాటకులను ఆహ్వానిస్తోంది. వెళ్లిన ప్రతిసారి కొత్త అనుభూతులతో పాటు ఆరోగ్యం ప్రసాదించే కేరళ.. గత ఏడాది ట్రావెల్, లీజర్‌ ఇండియా ఉత్తమ వెల్‌నెస్‌ గమ్యస్థాన అవార్డు సొంతం చేసుకుంది.

Kerala Trip : Kerala Tour Packages3
3/17

ఈ నేపథ్యంలో ట్రావెల్‌ నౌ, పోస్ట్‌ లేటర్‌ పేరిట వినూత్న ప్రచారానికి కేరళ టూరిజం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా నగరంలోని ఓ స్టార్‌ హోటల్‌లో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన బీటూబీ టూరిజం మీట్‌లో ఆ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ సమాచార అధికారి సూరజ్‌ పాల్గొని మాట్లాడారు.

Kerala Trip : Kerala Tour Packages4
4/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages5
5/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages6
6/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages7
7/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages8
8/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages9
9/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages10
10/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages11
11/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages12
12/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages13
13/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages14
14/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages15
15/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages16
16/17

Kerala Trip : Kerala Tour Packages17
17/17

# Tag
kerala Kerala tour Kerala Tourism Hyderabad photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహాశివరాత్రి 2026 : శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘సీతా పయనం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఎల్లో డ్రెస్‌లో నిహారిక కొణిదెల అందాలు (ఫొటోలు)
photo 4

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vellampalli Srinivas And Malladi Vishnu Meets Ambati Rambabu Family 1
Video_icon

అంబటి కుటుంబానికి విజయవాడ YSRCP నేతలు పరామర్శ
Chandrababu Shocked To Reporter Question On Tirumala Laddu In Delhi 2
Video_icon

కల్తీపై ఢిల్లీ రిపోర్టర్ ప్రశ్న.. తప్పించుకున్న చంద్రబాబు
YS Jagan Mohan Reddy To Attend Assembly Sessions 3
Video_icon

అసెంబ్లీకి జగన్.. టెన్షన్ లో టీడీపీ
Kolikapudi Srinivasa Rao About Chandrababu Govt Failures 4
Video_icon

మా ప్రభుత్వం ఫెయిల్.. నిజం ఒప్పుకున్న కొలికపూడి
Sake Sailajanath Serious About Police Lathi Charge On Shiva Devotees 5
Video_icon

శివ స్వాములపై లాఠీ ఛార్జ్.. ఇంత కన్నా పాపం ఉంటుందా ?
Advertisement