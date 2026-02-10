 రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు) | Actress Poorna (Shamna Kasim) Announces Second Pregnancy, Shares Baby Bump Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)

Feb 10 2026 6:43 PM | Updated on Feb 10 2026 7:00 PM

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband1
1/11

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ రెండోసారి అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband2
2/11

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటించింది. తాజాగా బేబీ బంప్‌తో ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband3
3/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband4
4/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband5
5/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband6
6/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband7
7/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband8
8/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband9
9/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband10
10/11

Actress Poorna Shares Baby Bump Photos With Husband11
11/11

# Tag
Actress Poorna shares baby bump husband Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 4

‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires on Chandrababu Lies 1
Video_icon

22 వ స్థానానికి పడిపోయిన ఏపీ.. పని తక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ
Union Minister Bandi Sanjay Letter to CM Revanth Reddy 2
Video_icon

సీఎం గారు.. మీకు మానవత్వం ఉందా? బండి సంజయ్ లేఖ
Sachivalayam Employees Fires On Chandrababu 3
Video_icon

Sachivalayam: 550 మందికి పైగా మరణించారు.. మేము మనుషులమే మాకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి..
Vellampalli Srinivas Strong Counter To Home Minister Anitha Over Police Lathi Charge On Devotees 4
Video_icon

శ్రీశైలంలో భక్తులపై లాఠీ ఛార్జి... హోంమంత్రి అనిత పై సంచలన కామెంట్స్
Prabhas Fans Sends Huge Biryani Parcel To Jio Hotstar 5
Video_icon

రెబల్ ఫ్యాన్స్ మజాకా... జియో హాట్ స్టార్‌కి బిర్యానీ ఆర్డర్లు
Advertisement