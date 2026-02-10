 రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi | Sakshi
రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Feb 10 2026 12:05 PM | Updated on Feb 10 2026 12:11 PM

Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi1


కోలీవుడ​ నటుడు అజిత్‌ (#AjithKumar) అంతర్జాతీయ కార్‌ రేస్‌ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు

Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi2


ఇప్పటికే దుబాయ్, బెల్జియం మొదలగు పలు దేశాల్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ కార్‌ రేస్‌లో పాల్గొన్న అజిత్‌ #AjithKumarRacing

Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi3


ప్రస్తుతం అబుదాబిలో జరగనున్న కార్‌ రేస్‌ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి సిద్దం అవుతున్నారు

Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi4


రేసులో ఉన్న అజిత్‌ను పలకరించేందుకు అబుదాబికి వెళ్లి మరి ప్రొత్సహిస్తున్న సెలబ్రిటీలు

Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi5


ఇప్పటికే నటుడు శింబు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుద్, జీవి.ప్రకాశ్‌కుమార్, దర్శకుడు వెంకట్‌ప్రభు, మాదవన్, నటి నయనతార, శ్రీలీల వంటి పలువురు అజిత్‌ను కలిసి తమ అనందాన్ని పంచుకున్నారు

Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi6


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi7


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi8


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi9


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi10


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi11


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi12


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi13


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi14


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi15


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi16


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi17


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi18


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi19


Ajith Kumar Racing In Abu Dhabi20


# Tag
Ajith Kumar racing racing championship Racing car Abu Dhabi Sivakarthikeyan Nayanthara priya prakash varrier R Madhavan
