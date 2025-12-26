 క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | Movie Celebrities Christmas 2025 Celebrations Special Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Dec 26 2025 11:38 AM | Updated on Dec 26 2025 12:09 PM

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose1
1/18

క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో సినీ సెలబ్రిటీలు

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose2
2/18

ఇవానా (Ivana)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose3
3/18

లావణ్య త్రిపాఠి ,వరుణ్ తేజ్ (Lavanya Tripathi And Varun Tej)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose4
4/18

సోనాక్షి సిన్హా (Sonakshi Sinha)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose5
5/18

అల్లు స్నేహ రెడ్డి (Allu Sneha Reddy)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose6
6/18

ప్రగ్యా జైస్వాల్ (Pragya Jaiswal)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose7
7/18

ప్రియాంకా అరుళ్‌ మోహన్ (Priyanka Arul Mohan)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose8
8/18

లయ (Laya)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose9
9/18

నయనతార ,విఘ్నేష్ శివన్ (Nayanthara And Vignesh Shivan)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose10
10/18

నయనతార (Nayanthara)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose11
11/18

ఆలియా భట్ ,రణబీర్ కపూర్ (Alia Bhatt And Ranbir Kapoor)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose12
12/18

ఆలియా భట్ ,రణబీర్ కపూర్ (Alia Bhatt And Ranbir Kapoor)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose13
13/18

సాక్షి అగర్వాల్ (Sakshi Agarwal)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose14
14/18

కరీనా కపూర్ ,సైఫ్ అలీ ఖాన్ (Kareena Kapoor And Saif ali Khan)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose15
15/18

బిగ్ బాస్ గీతూ రాయల్ (Geetu Royal)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose16
16/18

ప్రీతి జింటా (Preity Zinta)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose17
17/18

మెహ్రీన్ పిర్జాదా (Mehreen Pirzada)

Celebrity Christmas 2025 Celebration Viral Photos Gose18
18/18

మహేష్ బాబు , నమ్రతా శిరోద్కర్ (Mahesh Babu And Namrata Shirodkar)

# Tag
Christmas 2025 Christmas Christmas celebrations Tollywood Bollywood Actress Gallery photo gallery Nayanthara alia bhatt Lavanya Tripathi
