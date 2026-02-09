 'ఎర్రచీర' మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Erra cheera Movie Thanks Meet | Sakshi
'ఎర్రచీర' మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Feb 9 2026 11:55 AM | Updated on Feb 9 2026 11:57 AM

Erra cheera Movie Thanks Meet 1
1/17

సుమన్‌ బాబు దర్శకత్వం వహించి, లీడ్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం ‘ఎర్ర చీర’. కారుణ్య చౌదరి హీరోయిన్‌గా, బేబీ సాయి తేజస్విని ముఖ్య పాత్ర పోషించారు.

Erra cheera Movie Thanks Meet 2
2/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 3
3/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 4
4/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 5
5/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 6
6/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 7
7/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 8
8/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 9
9/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 10
10/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 11
11/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 12
12/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 13
13/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 14
14/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 15
15/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 16
16/17

Erra cheera Movie Thanks Meet 17
17/17

# Tag
Erra Cheera Movie karunya Chaudhary Tollywood Web Cinema Photos photo gallery
