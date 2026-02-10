 శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు) | Maha Shivaratri 2026: 2nd Day Of Srisailam Brahmotsavams, Lord Mallikarjuna On Brungi Vahana, Photos Inside | Sakshi
శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Feb 10 2026 8:02 AM | Updated on Feb 10 2026 8:28 AM

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos1
1/19

శ్రీశైలంటెంపుల్‌: మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో శ్రీగిరి క్షేత్రం ఇల కై లాసాన్ని తలపిస్తోంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రెండోరోజు సోమవారం శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామిఅమ్మవార్లు భృంగి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos2
2/19

పరి వార దేవతామూర్తులకు కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించుకుంటూ ఉత్సవాన్ని ఆలయం వెలుపలకి తోడ్కొనివచ్చారు. కళాకారుల ప్రదర్శనలు కొనసాగుతుండగా.. మరో వైపు భక్తుల శివన్మామస్మరణతో పరమేశ్వరుడి పరమ భక్తుడైన భృంగి పులకించిపోయారు.

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos3
3/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos4
4/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos5
5/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos6
6/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos7
7/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos8
8/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos9
9/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos10
10/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos11
11/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos12
12/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos13
13/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos14
14/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos15
15/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos16
16/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos17
17/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos18
18/19

Maha Shivaratri 2026 : Srisailam Brahmotsavams 2026 Photos19
19/19

# Tag
srisailam temple Maha Shivaratri Lord shiva Brahmotsavams photo gallery devotional Devotional Places
