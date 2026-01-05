 చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’ మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos | Sakshi
చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Jan 5 2026 12:24 PM | Updated on Jan 5 2026 12:27 PM

Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos1
మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది. దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో వెంకటేశ​్‌ ముఖ్యమైన పాత్రలో నటించారు.

Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos2
నయనతార హీరోయిన్‌. ఈ సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos3
ఇప్పటికే వచ్చిన సాంగ్స్‌, పోస్టర్స్‌ ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. ఇప్పటివరకూ చూడని సరికొత్త చిరంజీవిని ఈ చిత్రంలో చూడబోతున్నారంటూ అనిల్‌ రావిపూడి చెప్పడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు పెరిగాయి.

Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos4
తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్‌ ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా ఉంది. తనదైన మార్క్‌తో ఈ ట్రైలర్‌ను అనిల్‌ కట్‌ చేశారు.

Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos5
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos6
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos7
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos8
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos9
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos10
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos11
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos12
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos13
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos14
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos15
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos16
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos17
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos18
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos19
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos20
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos21
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos22
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos23
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos24
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos25
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos26
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos27
Mana Shankara Vara Prasad Garu Official Trailer HD Photos28
# Tag
Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie Chiranjeevi Nayanthara venkatesh Catherine Tresa Anil Ravipudi photo gallery sankranthi festival
