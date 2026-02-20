 సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Feb 20 2026 7:31 PM | Updated on Feb 20 2026 7:52 PM

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos1
1/15

తెలుగు సింగర్ మంగ్లీ.. రీసెంట్‌గా శివరాత్రికి కోయంబత్తూరులోని ఇషా ఫౌండేషన్‌కి వెళ్లొచ్చింది.

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos2
2/15

ఆ జ్ఞాపకాల్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos3
3/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos4
4/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos5
5/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos6
6/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos7
7/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos8
8/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos9
9/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos10
10/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos11
11/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos12
12/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos13
13/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos14
14/15

Singer Mangli Shares Her Isha Trip Beautiful Moments Photos15
15/15

# Tag
Singer Mangli shares isha Trip beautiful moments Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింగర్ మంగ్లీ 'ఇషా' ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

ఆ ఆనందమే ఇదంతా..: నటి (ఫోటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‪‌లో రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 4

చాన్నాళ్లకు హైదరాబాద్‌లో కాజల్ అగర్వాల్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

ఐకానిక్ గోల్డ్ అవార్డ్స్ వేదికపై మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Strong Counter to Atchannaidu Overaction In Assembly 1
Video_icon

ఎందుకు అంత ఆవేశం.. అసెంబ్లీలో అచ్చైన్నాయుడు ఓవరాక్షన్

Epstein Survivor Rina Oh Speaks Out and Demands Trump Evidence In Epstein Files 2
Video_icon

వాడు పెద్ద సైకో..నన్ను వాడుకున్నాడు.. ఎప్ స్టీన్ బాధితురాలు రీనా వీడియో
Jupudi Prabhakar Rao Slams Nara Lokesh on Cricket Match Expenses 3
Video_icon

Jupudi: ఎవడి డబ్బుతో క్రికెట్ మ్యాచ్ కు వెళ్ళావ్?
YSRCP Won Rolla MPP In Sri Sathya Sai District 4
Video_icon

TDP ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎంపీపీని కైవసం చేసుకున్న YSRCP
Vijay Devarakonda & Rashmika Mandanna Net Worth 5
Video_icon

విజయ్, రష్మికల సంపాదన ఇద్దరి ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లు అంటే..?
Advertisement