 పట్టుచీరలో అందంగా సోనియా ఆకుల (ఫోటోలు) | Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంకా ఆ జ్ఞాపకాల్లోనే బిగ్‌బాస్‌ సోనియా (ఫోటోలు)

Feb 19 2026 7:17 PM | Updated on Feb 19 2026 7:28 PM

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos1
1/11

నటి, బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ సోనియా ఆకుల గతేడాది డిసెంబర్‌లో పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos2
2/11

ఈ ఏడాది జనవరిలో పాపకు ఊయల ఫంక్షన్‌ చేసింది.

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos3
3/11

అప్పుడు తను అందంగా ముస్తాబైన ఫోటోలను మరోసారి షేర్‌ చేసింద.

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos4
4/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos5
5/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos6
6/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos7
7/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos8
8/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos9
9/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos10
10/11

Bigg Boss Sonia Akula look good In traditional saree Photos11
11/11

# Tag
Bigg Boss Sonia Akula Saree Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పట్టుచీరలో అందంగా సోనియా ఆకుల (ఫోటోలు)
photo 2

శివబాలాజీ-మధుమిత కుమారుడికి మోహన్‌బాబు ఆశీస్సులు (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ నయన్ సారిక బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 5

స్టన్నింగ్‌ ఔట్‌ఫిట్‌తో సమంత.. వైరల్‌ ఫోటోలు

Video

View all
TDP MLA Sravan Kumar Big Shock to Chandrababu 1
Video_icon

ఏపీలో రోడ్లు అధ్వానం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బాబుకు షాక్
YS Jagan Slams Chandrababu Cheap Politics 2
Video_icon

దేవుడితో పెట్టుకున్నాడు చుక్కలు చూస్తున్నాడు
Alia Bhatt in 1370-Hour Rahul Mishra Gown 3
Video_icon

వైరల్ గా మారిన ఆలియా భట్ డ్రెస్..
YS Jagan Expose Chandrababu Conspiracy On Tirumala Seven Hills 4
Video_icon

Tirumala : రెండు కాదు ఏడు కొండలే.. అసలు నిజాలు బయటపెట్టిన జగన్
YS Jagan Says 35,210 Crores Allocates for Jagananna Housing Colonies Development 5
Video_icon

జగనన్న కాలనీల కోసం.. అక్కచెల్లెమ్మలకు ఏకంగా 35,210 కోట్లు ఇచ్చాం
Advertisement