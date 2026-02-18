 భారత్‌కు సుందర్ పిచాయ్.. ఏఐ సమ్మిట్‌లో కీలక ప్రసంగం | Google CEO Sundar Pichai lands in India for AI summit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌కు సుందర్ పిచాయ్.. ఏఐ సమ్మిట్‌లో కీలక ప్రసంగం

Feb 18 2026 10:40 AM | Updated on Feb 18 2026 10:59 AM

Google CEO Sundar Pichai lands in India for AI summit

న్యూఢిల్లీ: గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్ సంస్థల సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ‘ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్’లో పాల్గొనేందుకు బుధవారం భారతదేశానికి చేరుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 20న  ఆయన ఈ సదస్సులో ప్రసంగించనున్నారు. చాలా కాలం తర్వాత మాతృభూమికి రావడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ‘భారతదేశానికి తిరిగి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.. ఇక్కడ లభించిన సాదర స్వాగతం నా మనసుని తాకింది’ అంటూ పిచాయ్ తన 'ఎక్స్‌’ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.

న్యూఢిల్లీలోని ‘భారత్ మండపం’లో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు ఫిబ్రవరి 16న ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ, ‘ఇండియా ఏఐ మిషన్’ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌తో  సామాన్యుల జీవితాల్లో ఎలా సానుకూల మార్పు తీసుకురావచ్చనే అంశంపై ఈ సదస్సు ప్రధానంగా దృష్టి సారించనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అగ్రశ్రేణి టెక్ సీఈఓలు, దేశాధినేతలు పలు అంశాలపై ఈ వేదికపై చర్చించనున్నారు.

ఈ సదస్సు ప్రారంభానికి ముందు ఒక జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడిన సుందర్ పిచాయ్.. భారత్‌తో ఏఐ రంగంలో భాగస్వామ్యం వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత డైనమిక్ దేశాల్లో భారత్ ఒకటి అని, ఇక్కడ ఏఐ రంగంలో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. కేవలం సాంకేతికతను అందించడమే కాకుండా, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, స్థిరమైన ఇంధన వనరుల పెట్టుబడులు, ఓపెన్ డేటాసెట్స్, స్థానిక ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం తదితర అంశాల్లో భారత్‌కు గూగుల్ పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.

ఈ మెగా సదస్సులో సుందర్ పిచాయ్‌తో పాటు ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజాలు తమ గళాన్ని వినిపించనున్నారు. ఓపెన్ ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్‌మన్, రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకులు బిల్ గేట్స్, అడోబ్ సీఈఓ శంతను నారాయణ్, ఆంత్రోపిక్ వ్యవస్థాపకులు డారియో అమోడై తదితర ప్రముఖులు ఈ వేదికపై ప్రసంగించనున్నారు. అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 20న ఉదయం 9:30 గంటలకు సుందర్ పిచాయ్ తన కీలక ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించనున్నారు, దీనిపై టెక్ ప్రపంచంలో భారీ అంచనాలు  ఉన్నాయి.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే కేరళ కుట్టీ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : మిలన్‌ విన్యాసాలకు సాగరతీరం ముస్తాబు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : 25వ బ్యాచ్‌ జాగిలాల పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బూకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tatiparthi Chandrasekhar Exposed Chandrababu Conspiracy 1
Video_icon

చంద్రబాబు హెరిటేజ్ దే ఇందాపూర్ డైరీ
KSR Live Show On ABN Andhrajyothy Article On Bill Gates 2
Video_icon

బిల్ గేట్స్ కు సుఖవ్యాధులు.. ఇదిగో ABN బయటపెట్టిన నిజం
Rat In Panipuri At Amritsar Video Goes Viral 3
Video_icon

పానీపూరి లవర్స్ ఇది చూస్తే ఇక తినరు
Madanapalle Girl Incident Accused Kulavardhan Ends Life 4
Video_icon

మదనపల్లి చిన్నారి ఘటనలో నిందితుడు మృతి..
MILAN 2026 And International Fleet Review In Vizag 5
Video_icon

యుద్ధభూమిని తలపిస్తున్న విశాఖ బీచ్
Advertisement
 