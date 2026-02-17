 ఏఐతో అద్భుతం.. రజినీకాంత్‌ మూవీ టీజర్‌ రిలీజ్ | Rajinikanth Kochadaiyan Official Teaser out by Eros Universe | Sakshi
Kochadaiyan Official Teaser: ఏఐతో అద్భుతం.. కొచ్చాడయాన్ టీజర్ చూశారా?

Feb 17 2026 9:00 PM | Updated on Feb 17 2026 9:00 PM

Rajinikanth Kochadaiyan Official Teaser out by Eros Universe

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన చిత్రం కొచ్చాడయాన్. 2014లో వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అభిమానులను అంతగా మెప్పించలేకపోయింది. ఈ యాక్షన్‌ అడ్వెంచర్‌ మూవీ బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా కనిపించింది. గతంలో మోషన్‌ క్యాప్చర్‌ టెక్నాలజీ సాయంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ‍అప్పట్లో ఈ మూవీపై పెద్దఎత్తున విమర్శలొచ్చాయి. కార్టూన్‌ సినిమాను తలపించేలా ఉందంటూ ఆడియన్స్ ట్రోల్స్ చేశారు.

అయితే తాజాగా ఈ మూవీకి సరికొత్త హంగులతో టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఏఐ(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్) సాయంతో రూపొందించిన టీజర్‌ తలైవా ఫ్యాన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని ఏఐ సాయంతో రీ జనరేట్‌ చేస్తున్నారు. కాగా.. ఈ సినిమాకు రజినీకాంత్ కూతురు సౌందర్య దర్శకత్వం వహించిన సంగతి తెలిసిందే. 
 

