 హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation | Sakshi
హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Feb 18 2026 10:43 AM | Updated on Feb 18 2026 11:08 AM

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation1
1/16

హీరోయిన్ తమన్నా.. శివరాత్రిని వేడుకగా జరుపుకొంది. అందుకు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation2
2/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation3
3/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation4
4/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation5
5/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation6
6/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation7
7/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation8
8/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation9
9/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation10
10/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation11
11/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation12
12/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation13
13/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation14
14/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation15
15/16

Tamannaah Bhatia Celebrate Maha Shivratri At Isha Foundation16
16/16

# Tag
Tamannaah Bhatia tamannaah maha shivratri Isha Foundation photo gallery Tollywood devotional
