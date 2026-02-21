 రాధిక, శివకార్తికేయన్‌ కోసం వచ్చిన కమల్‌ హాసన్‌ (ఫోటోలు) | Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi | Sakshi
రాధిక, శివకార్తికేయన్‌ కోసం వచ్చిన కమల్‌ హాసన్‌ (ఫోటోలు)

Feb 21 2026 1:06 PM | Updated on Feb 21 2026 1:11 PM

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi1
రాధికా శరత్‌కుమార్‌ నటించిన ‍కొత్త సినిమా ‘తాయ్‌ కిళవి’ విడుదల సందర్భంగా కమల్‌ శుభాకాంక్షలు

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi2
ఫిబ్రవరి 20న విడుదలైన ఈ సినిమాను చిత్ర యూనిట్‌తో కలిసి చూసిన కమల్‌

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi3
నిర్మాతగా శివకార్తికేయన్‌కు అభినందనలు చెబుతూ ప్రశంసలు

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi4
వైవిధ్యమైన పాత్రలో నటించిన రాధికా శరత్‌కుమార్‌.. మెచ్చుకున్న కమల్‌

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi5
తన న్యూ లుక్‌ కోసం కమల్‌హాసన్‌ నుంచి సలహాలు తీసుకున్నానని తెలిపిన రాధిక

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi6
తన భర్త, నటుడు శరత్‌కుమార్‌ సూచనతో ఈ పాత్ర ఒప్పకున్నట్లు గుర్తుచేసుకున్న రాధిక

Kamal Haasan at the special screening of Thaai Kizhavi7
Kamal Haasan Sivakarthikeyan Radikaa Sarathkumar photo gallery
