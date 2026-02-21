 'ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery | Sakshi
'ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Feb 21 2026 7:57 AM | Updated on Feb 21 2026 7:57 AM

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery1
1/15

సతీష్ నినాసం హీరోగా నటించడంతో పాటు నిర్మించిన సినిమా 'ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక'.

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery2
2/15

తాజాగా తెలుగు ట్రైలర్ విడుదల చేశారు.

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery3
3/15

'కాంతార' ఫేమ్ సప్తమి గౌడ కథానాయికగా నటించారు.

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery4
4/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery5
5/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery6
6/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery7
7/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery8
8/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery9
9/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery10
10/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery11
11/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery12
12/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery13
13/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery14
14/15

The Rise of Ashoka Movie Trailer Launch Event Photo Gallery15
15/15

Trailer Launch Tollywood Web Cinema Photos photo gallery
View all
View all
