 T20 WC 2026: ఆసీస్‌కు మరో ఘోర అవమానం! | T20 WC 2026 Best time to crush Australia: Oman captain Jatinder Singh | Sakshi
T20 WC: ఆసీస్‌ను మేమూ చిత్తుగా ఓడిస్తాం: ఒమన్‌ కెప్టెన్‌

Feb 20 2026 10:42 AM | Updated on Feb 20 2026 10:42 AM

T20 WC 2026 Best time to crush Australia: Oman captain Jatinder Singh

వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఈవెంట్లలో తిరుగులేని జట్టుగా ఆధిపత్యం కొనసాగించిన ఆస్ట్రేలియాకు.. టీ20 ఫార్మాట్లో మాత్రం అవమానాలే మిగులుతున్నాయి. పొట్టి క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌లో ఒకే ఒక్కసారి (2021) విజేతగా నిలిచిన కంగారూలు.. తాజా ఎడిషన్‌లో స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన కనబరచలేక చతికిలపడ్డారు.

టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2026లో గ్రూప్‌-బిలో భాగంగా తొలుత ఐర్లాండ్‌పై గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా.. ఆ తర్వాత పసికూన జింబాబ్వే చేతిలో అనూహ్య రీతిలో పరాజయం పాలైంది. శ్రీలంక చేతిలోనూ ఓడి లీగ్‌ దశలోనే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక గ్రూప్‌ దశలో చివరగా నామమాత్రపు మ్యాచ్‌లో ఒమన్‌తో శుక్రవారం ఆసీస్‌ తలపడేందుకు షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. శ్రీలంకలోని పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ స్టేడియం ఇందుకు వేదిక.

అయితే, ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఒమన్‌ కెప్టెన్‌ జతిందర్‌ సింగ్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఆసీస్‌ జట్టు ఒత్తిడిలో ఉందని.. ఇలాంటి సమయంలో వారిని చిత్తు చేసే సువర్ణావకాశం తమకు ఉందని పేర్కొన్నాడు.

‘‘ఈ మ్యాచ్‌లో మేము గెలిచేందుకు వంద శాతం అవకాశం ఉంది. టీ20 మ్యాచ్‌లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. సరైన సమయంలో సరైన విధంగా ఆడిన జట్టునే విజయం వరిస్తుంది.

ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా గొప్పగా ఏమీ ఆడటం లేదు. వాళ్లు మొమెంటమ్‌ కోల్పోయారు. ఇలాంటి సమయంలో ఆసీస్‌ను చిత్తు చేయడం సులభం. మా జట్టు ఈ విషయంలో సానుకూల దృక్పథంతో ఉంది. ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌లో తమదైన ముద్ర వేయాలని మా వాళ్లు ఆతురతగా ఎదురుచూస్తున్నారు’’ అని జతిందర్‌ సింగ్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.

కాగా ఇప్పటికే జింబాబ్వే వంటి పసికూన చేతిలో ఓడిన ఆసీస్‌కు.. మరో పసికూన జట్టు కెప్టెన్‌ కూడా ఓడిస్తామంటూ సవాలు విసరడం గమనార్హం. దీంతో ఆసీస్‌ ఫ్యాన్స్‌.. ‘‘ఇది ఘోర అవమానం.. ఇకనైనా సరిగ్గా ఆడండి’’ అంటూ మార్ష్‌ బృందానికి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. 

కాగా గ్రూప్‌-బిలో జింబాబ్వే, శ్రీలంక, ఐర్లాండ్‌ చేతిలో ఒమన్‌ ఓడిపోయింది. ఇక 2024 వరల్డ్‌కప్‌ ఎడిషన్‌లో ఆసీస్‌ చేతిలోనూ చిత్తైంది. అయినప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటామని ఒమన్‌ సానుకూల దృక్పథంతో ఉండటం విశేషం.

