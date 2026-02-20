 హైదరాబాద్ రంజాన్‌ స్పెషల్ రుచులు..మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు) | Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos | Sakshi
హైదరాబాద్ రంజాన్‌ స్పెషల్ రుచులు..మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

Feb 20 2026 7:14 AM | Updated on Feb 20 2026 7:14 AM

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos1
1/21

హైదరాబాద్ రంజాన్ రుచులకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినవి, ముఖ్యంగా మటన్ హలీమ్, బిర్యానీ, మరియు హరీస్ వంటి వంటకాలు ఇక్కడ ప్రత్యేకం.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos2
2/21

చార్మినార్, పాతబస్తీ, టోలిచౌకి, మరియు మెహదీపట్నం వంటి ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు రంజాన్ సమయంలో కమ్మని హలీమ్, కేబాబ్‌లు, మరియు ఇరానీ చాయ్‌ను అందిస్తాయి.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos3
3/21

పిస్తా హౌస్, షా గౌస్, నయాబ్ వంటి ప్రసిద్ధ హోటళ్లలో ఇఫ్తార్ విందు అత్యంత రుచిగా ఉంటుంది.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos4
4/21

హలీమ్: నెయ్యి, మటన్, పప్పుధాన్యాలు, మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారుచేసే చిక్కటి వంటకం.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos5
5/21

బిర్యానీ: మటన్ మరియు చికెన్ బిర్యానీలు

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos6
6/21

కేబాబ్‌లు: చికెన్ ముగలై టిక్కా, షామీ కబాబ్, చిల్లీ మిల్లి చికెన్, रష్యన్ కట్లెట్స్.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos7
7/21

ఇరానీ చాయ్ & బిస్కెట్లు: ఉస్మానియా బిస్కెట్లు మరియు మలై బన్‌తో ఇరానీ చాయ్.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos8
8/21

స్వీట్లు/పానీయాలు: ఫలూదా, రకరకాల పండ్ల రసాలు.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos9
9/21

ప్రత్యేక బ్రెడ్: రంజాన్ సమయంలో దొరికే ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్ బ్రెడ్.

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos10
10/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos11
11/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos12
12/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos13
13/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos14
14/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos15
15/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos16
16/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos17
17/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos18
18/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos19
19/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos20
20/21

Hyderabad Ramadan 2026 Special Food HD Photos21
21/21

Hyderabad Ramadan special food special dishes photo gallery
