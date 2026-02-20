హైదరాబాద్ రంజాన్‌ స్పెషల్ రుచులు..మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

1/21
హైదరాబాద్ రంజాన్ రుచులకు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినవి, ముఖ్యంగా మటన్ హలీమ్, బిర్యానీ, మరియు హరీస్ వంటి వంటకాలు ఇక్కడ ప్రత్యేకం.
చార్మినార్, పాతబస్తీ, టోలిచౌకి, మరియు మెహదీపట్నం వంటి ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు రంజాన్ సమయంలో కమ్మని హలీమ్, కేబాబ్లు, మరియు ఇరానీ చాయ్ను అందిస్తాయి.
పిస్తా హౌస్, షా గౌస్, నయాబ్ వంటి ప్రసిద్ధ హోటళ్లలో ఇఫ్తార్ విందు అత్యంత రుచిగా ఉంటుంది.
హలీమ్: నెయ్యి, మటన్, పప్పుధాన్యాలు, మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారుచేసే చిక్కటి వంటకం.
బిర్యానీ: మటన్ మరియు చికెన్ బిర్యానీలు
కేబాబ్లు: చికెన్ ముగలై టిక్కా, షామీ కబాబ్, చిల్లీ మిల్లి చికెన్, रష్యన్ కట్లెట్స్.
ఇరానీ చాయ్ & బిస్కెట్లు: ఉస్మానియా బిస్కెట్లు మరియు మలై బన్తో ఇరానీ చాయ్.
స్వీట్లు/పానీయాలు: ఫలూదా, రకరకాల పండ్ల రసాలు.
ప్రత్యేక బ్రెడ్: రంజాన్ సమయంలో దొరికే ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్ బ్రెడ్.
