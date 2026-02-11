 ‘సన్‌ ఆఫ్‌’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు) | Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘సన్‌ ఆఫ్‌’ మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Feb 11 2026 9:34 AM | Updated on Feb 11 2026 9:34 AM

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD1
1/10

సాయి సింహాద్రి హీరోగా నటించి, నిర్మించిన చిత్రం ‘సన్‌ ఆఫ్‌’. వినోద్‌కుమార్‌ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాకు బత్తల సతీష్‌ దర్శకత్వం వహించారు.

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD2
2/10

ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ట్రైలర్ లాంచ్ నిర్వహించారు.

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD3
3/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD4
4/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD5
5/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD6
6/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD7
7/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD8
8/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD9
9/10

Son Of Movie Trailer Launch Gallery HD10
10/10

# Tag
vinod kumar Movie News Tollywood photo gallery Trailer Launch Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మహాశివరాత్రి 2026 : శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘సీతా పయనం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఎల్లో డ్రెస్‌లో నిహారిక కొణిదెల అందాలు (ఫొటోలు)
photo 4

రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ.. నటి పూర్ణ బేబీ బంప్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రతి రోజు నిన్నే ఎంచుకుంటా.. మహేశ్ బాబుకు నమ్రత పెళ్లి రోజు విషెస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vellampalli Srinivas And Malladi Vishnu Meets Ambati Rambabu Family 1
Video_icon

అంబటి కుటుంబానికి విజయవాడ YSRCP నేతలు పరామర్శ
Chandrababu Shocked To Reporter Question On Tirumala Laddu In Delhi 2
Video_icon

కల్తీపై ఢిల్లీ రిపోర్టర్ ప్రశ్న.. తప్పించుకున్న చంద్రబాబు
YS Jagan Mohan Reddy To Attend Assembly Sessions 3
Video_icon

అసెంబ్లీకి జగన్.. టెన్షన్ లో టీడీపీ
Kolikapudi Srinivasa Rao About Chandrababu Govt Failures 4
Video_icon

మా ప్రభుత్వం ఫెయిల్.. నిజం ఒప్పుకున్న కొలికపూడి
Sake Sailajanath Serious About Police Lathi Charge On Shiva Devotees 5
Video_icon

శివ స్వాములపై లాఠీ ఛార్జ్.. ఇంత కన్నా పాపం ఉంటుందా ?
Advertisement