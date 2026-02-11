 మహాశివరాత్రి 2026 : శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు) | Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos | Sakshi
మహాశివరాత్రి 2026 : శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Feb 11 2026 7:53 AM | Updated on Feb 11 2026 7:53 AM

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos1
1/18

శ్రీశైలంటెంపుల్‌: ఇలకై లాసమైన శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. శ్రీభ్రమరాంబికతో కలసి మల్లికార్జునుడు హంసవాహనంపై దర్శనమివ్వగా స్వామిఅమ్మవార్లను కన్నులారా దర్శించుకున్న భక్తులు పులకించిపోయారు.

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos2
2/18

శ్రీగిరి క్షేత్రం భక్తుల శివన్మామస్మరణతో మారుమోగుతోంది.

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos3
3/18

శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మూడో రోజు మంగళవారం శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామిఅమ్మవార్లకు హంసవాహనసేవ నిర్వహించారు.

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos4
4/18

అమ్మవారి ఆలయం వద్దగల అక్కమహాదేవి అలంకార మండపంలో హంసవాహనాన్ని ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. అనంతరం స్వామిఅమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను హంసవాహనంపై అధిష్టింపజేసి ఉభయదేవాలయాల ప్రధనార్చకులు, పండితులు వేదమంత్రోచ్ఛారణలతో ప్రత్యేక పూజా హారతులనిచ్చారు.

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos5
5/18

మంగళవాయిద్యాలు మారుమోగగా, భక్తుల శివన్మామస్మరణతో హంసవాహనాధీశులైన స్వామిఅమ్మవార్లను ఆలయ ప్రదక్షిణ చేయించారు.

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos6
6/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos7
7/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos8
8/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos9
9/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos10
10/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos11
11/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos12
12/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos13
13/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos14
14/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos15
15/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos16
16/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos17
17/18

Maha Shivaratri 2026 Brahmotsavam At Srisailam HD Photos18
18/18

# Tag
Maha Shivaratri brahmotsavam brahmotsavam festival srisailam temple Nandyal District Andhra Pradesh photo gallery
