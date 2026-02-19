 శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు) | Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti | Sakshi
శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు)

Feb 19 2026 7:52 AM | Updated on Feb 19 2026 7:52 AM

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti1
1/26

శ్రీకాళహస్తి: ముక్కంటి క్షేత్రంలో పెళ్లి కళ ఉట్టిపడింది. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం వేకువజామున ఆదిదంపతుల కల్యాణం కమనీయంగా సాగింది.

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti2
2/26

మండపంలో స్వామి, అమ్మవార్లను బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించి వేదోక్తంగా పూజలు చేశారు. అనంతరం స్వామివారిని గజ వాహనంపై, అమ్మవారిని సింహ వాహనంపై అధిష్టింపజేసి పెండ్లి మండపం వద్దకు తీసుకొచ్చారు.

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti3
3/26

స్వామి, అమ్మవార్ల కల్యాణోత్సవం సందర్భంగా 59 నూతన జంటలు ఏకమయ్యాయి. నూతన వధూవరులకు ముక్కంటి ఆలయం తరఫున మంగళ సూత్రాలు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, దుస్తులు అందజేశారు.

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti4
4/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti5
5/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti6
6/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti7
7/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti8
8/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti9
9/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti10
10/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti11
11/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti12
12/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti13
13/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti14
14/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti15
15/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti16
16/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti17
17/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti18
18/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti19
19/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti20
20/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti21
21/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti22
22/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti23
23/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti24
24/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti25
25/26

Shiva and Parvati in grandeur at Srikalahasti26
26/26

Shiva Shiva and Parvati srikalahasti devotional
