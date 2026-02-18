 శివరాత్రి రోజున చికెన్‌ వండనని చెప్పడంతో.. | 65Year Old Man Ends Life In Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శివరాత్రి రోజున చికెన్‌ వండనని చెప్పడంతో..

Feb 18 2026 8:05 AM | Updated on Feb 18 2026 8:05 AM

65Year Old Man Ends Life In Hyderabad

చీరతో ఉరివేసుకుని వ్యక్తి అత్మహత్య 

మేడ్చల్ జిల్లా:  చికెన్‌ వండలేదని భార్యతో గొడవపడి ఓ వ్యక్తి అత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మేడిపల్లి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలిలా ఉన్నాయి. విశ్రాంత ఉద్యోగి దసరాజుల ప్రకాశ్‌(66) భార్య పద్మతో కలిసి ప్రతాప్‌సింగారం లోని న్యూవెంచర్‌లో నివాసం ఉంటున్నాడు. 

ఈనెల 15 చికెన్‌ వండమని భార్యకు కోరగా అమె శివరాత్రి రోజున వండనని చెప్పడంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో  ఇంటినుంచి బయటికి వెళ్లిన పద్మ కొద్దిసేపటికి తిరిగి వచ్చి చూడగా..భర్త ప్రకాశ్‌ సీలింగ్‌ ఫ్యాన్‌కు చీరతో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. స్థానికుల సాయంతో కొన  ఊపిరితో ఉన్న అతడిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ సోమవారం ఉదయం మృతి చెందాడు. మృతుడి అల్లుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘బూకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

సుహాస్‌ ‘హే బల్‌వంత్‌' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

జ్యోతికతో ప్రేమ పెళ్లి.. నాన్నను ఒప్పించేందుకు సూర్య ఏం చెప్పాడంటే? (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు సీరియల్ బ్యూటీ లవ్ లీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

అంబానీ నివాసంలో జోర్డాన్ రాణి (ఫొటోలు)

Video

View all
Tatiparthi Chandra Sekhar Fire On Kiraak RP Over Imitate To Botsa 1
Video_icon

ఒరేయ్ TDP కుక్క.. కిరాక్ RP పై రెచ్చిపోయిన తాటిపర్తి
చిన్నారులను చిదిమేస్తుంటే.. పవన్, అనిత ఏం చేస్తున్నారు 2
Video_icon

చిన్నారులను చిదిమేస్తుంటే.. పవన్, అనిత ఏం చేస్తున్నారు
Anchor Eshwar About Parakala Prabhakar Comments On 2024 Elections 3
Video_icon

EVM ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ బాబు ఎనర్జీ.. గుట్టు విప్పిన పరకాల

YS Jagan Slams Chandrababu Over Madanapalle Minor Girl Incident‪ 4
Video_icon

ఇకనైనా కళ్లు తెరువు..! చంద్రబాబుపై వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం
Girl Incident In Madanapalle Annamayya District 5
Video_icon

చిన్నారిని చిదిమేసిన మరో మృగం
Advertisement
 