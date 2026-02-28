 వరంగల్‌ : నిట్‌లో ఉత్సాహంగా స్ప్రింగ్‌స్ప్రీ–2026 (ఫొటోలు) | Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos | Sakshi
Feb 28 2026 8:30 AM | Updated on Feb 28 2026 8:30 AM

Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos1
నిట్‌ వరంగల్‌లో విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్న సాంస్కృతిక మహోత్సవం (కల్చరల్‌ ఫెస్ట్‌) కలర్‌ఫుల్‌గా సాగింది. ఈ ఫెస్ట్‌లో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కళాశాలల నుంచి విద్యార్థులు పాల్గొని తమతమ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను పంచుకున్నారు.

Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos2
తొలిరోజు శుక్రవారం స్ప్రింగ్‌స్ప్రీ–26లో డైరెక్టర్స్‌ కట్‌లో సినిమా డైరెక్టర్‌ శైలేష్‌ కొలను, స్వయంభు మూవీ హీరో నిఖిల్‌ సిద్ధార్థ్‌, హీరోయిన్లు సంయుక్త మీనన్‌, నభా నటేష్‌, అభినవ్‌ గోమటమ్‌, కెమెరామెన్‌ కేకే సెంథిల్‌కుమార్‌, ప్రోషోలో జోనితాగాంధీ తన గానామృతంతో విద్యార్థులను అలరించారు.

Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos3
‘వారెవ్వ ఏమి ఫేసు.. అచ్చం హీరోలా ఉంది బాసు’ అని పాట పాడుతూ విద్యార్థులు ఫేస్‌ పేయింటింగ్‌లో కలర్‌ఫుల్‌ లుక్‌ ఇచ్చారు. తమ ముఖాలపై డైనోసార్‌, కమెడియన్‌, హలోవేషన్‌, బటర్‌ఫ్లై, డేంజరస్‌ మ్యాన్‌, ప్రకృతిని తమ చేతి కుంచెతో వివిధ రంగులతో ఆవిష్కరించుకున్నారు.

Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos4
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos5
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos6
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos7
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos8
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos9
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos10
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos11
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos12
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos13
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos14
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos15
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos16
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos17
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos18
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos19
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos20
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos21
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos22
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos23
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos24
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos25
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos26
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos27
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos28
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos29
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos30
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos31
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos32
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos33
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos34
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos35
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos36
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos37
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos38
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos39
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos40
Spring Spree 2026 Cultural Festival of NIT Warangal HD Photos41
spring spree celebration Cultural Festival NIT warangal National Institute of Technology Warangal warangal Hanamkonda Telangana photo gallery samyuktha menon Nabha Natesh
