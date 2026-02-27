 బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు) | Actress Nivetha Thomas Beautiful And Stunning Looks In Black Saree Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nivetha Thomas Photos: బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)

Feb 27 2026 1:03 PM | Updated on Feb 27 2026 1:21 PM

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos1
1/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos2
2/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos3
3/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos4
4/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos5
5/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos6
6/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos7
7/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos8
8/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos9
9/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos10
10/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos11
11/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos12
12/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos13
13/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos14
14/15

Actress Nivetha Thomas New Look HD Photos15
15/15

# Tag
nivetha Thomas Actress Gallery new look Film Fare Awards Tollywood photo gallery viral photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నాని 'ది ప్యారడైజ్' HD మూవీ స్టిల్స్‌

photo 3

ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు

Video

View all
Jada Sravan Kumar Slams Pawan Kalyan And Nara Lokesh 1
Video_icon

లోకేష్ మైండ్ ఇట్.... గిల్టా.. గాడిద గుడ్డా... ఏకిపారేసిన జడ శ్రవణ్
Mahesh Babu & Rajamouli’s Varanasi Movie Story Leaked by Priyanka Chopra 2
Video_icon

వారణాసి స్టోరీ లీక్
Kejriwal Gets Emotional With Family After Court Relief 3
Video_icon

భార్య, పిల్లలను హత్తుకొని ఎమోషనలైన కేజ్రీవాల్

Robert Kiyosaki Warns About Stock Market Crash 4
Video_icon

టైమ్ వచ్చేసింది మిత్రమా.! ఇప్పుడే కొనేయండి.. లేదంటే పేదలుగా మిగిలిపోతారు
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Meets PM Modi 5
Video_icon

ప్రధాని మోదీని కలిసిన 'విరోష్‌' జోడీ
Advertisement