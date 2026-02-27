 ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు) | Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos | Sakshi
ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)

Feb 27 2026 7:57 AM | Updated on Feb 27 2026 7:57 AM

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos1
1/21

యదునాథ్‌ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ విష్ణు, నయన్‌ సారిక జంటగా నటించిన సినిమా ‘విష్ణు విన్యాసం’. హేమ, షాలిని సమర్పణలో సుమంత్‌ నాయుడు .జి నిర్మించిన ఈ చిత్రం నేడు (శుక్రవారం) రిలీజ్‌ కానుంది.

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos2
2/21

‘‘నా స్వస్థలం మహారాష్ట్ర. నాకు చిన్నప్పట్నుంచి నటి కావాలని ఉండేది. గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తయిన తర్వాత యాక్టర్‌ అయ్యాను. ఒకవేళ నేను యాక్టర్‌ను కాకపోయి ఉంటే లాయర్‌ని అయ్యేదాన్ని.

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos3
3/21

దర్శకుడు రాజమౌళిగారి సినిమాలో మెయిన్‌ హీరోయిన్‌గా చేయాలన్నది నా డ్రీమ్‌’’ అని చెప్పారు హీరోయిన్‌ నయన్‌ సారిక.

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos4
4/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos5
5/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos6
6/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos7
7/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos8
8/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos9
9/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos10
10/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos11
11/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos12
12/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos13
13/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos14
14/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos15
15/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos16
16/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos17
17/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos18
18/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos19
19/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos20
20/21

Vishnu Vinyasam Movie Heroine Nayan Sarika HD Photos21
21/21

# Tag
Vishnu Vinyasam Movie Nayan Sarika Tollywood Actress Gallery viral photos
Photos

