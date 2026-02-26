 ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos | Sakshi
ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Feb 26 2026 9:32 PM | Updated on Feb 26 2026 9:32 PM

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos1
1/8

యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ తన బర్త్‌ డే వేడుకలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos2
2/8

ప్రియుడు సామ్ మర్చంట్‌తో కలిసి గ్రాండ్‌గా జరుపుకుంది.

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos3
3/8

కేక్ కట్‌ తన ఫ్యామిలీతో వేడుక చేసుకున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos4
4/8

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos5
5/8

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos6
6/8

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos7
7/8

Actress Tripti Dimri BIrthday Celebrations Photos8
8/8

# Tag
Actress Tripti Dimri birthday CELEBRATIONS Photos
