 జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)

Mar 2 2026 3:46 PM | Updated on Mar 2 2026 3:57 PM

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai1
1/22

జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai2
2/22

సోఫీ చౌదరి (Sophie Choudry)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai3
3/22

నోరా ఫతేహి (Nora Fatehi)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai4
4/22

రాజ్‌కుమార్‌ రావు (Rajkummar Rao)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai5
5/22

అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai6
6/22

వరుణ్ ధావన్ (Varun Dhawan)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai7
7/22

జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ (Jacqueline Fernandez)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai8
8/22

జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ (Jacqueline Fernandez)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai9
9/22

అహాన్ పాండే (Ahaan Panday)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai10
10/22

సౌరభ్ శుక్లా (Saurabh Shukla)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai11
11/22

రితేష్ దేశ్ముఖ్ (Riteish Deshmukh)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai12
12/22

అపరశక్తి ఖురానా (Aparshakti Khurana)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai13
13/22

చంకీ పాండే (Chunky Panday)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai14
14/22

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai15
15/22

అనన్య పాండే (Ananya Panday)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai16
16/22

అనన్య పాండే (Ananya Panday)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai17
17/22

అనుపమ్ ఖేర్ (Anupam Kher)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai18
18/22

కృతి సనన్ (Kriti Sanon)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai19
19/22

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai20
20/22

కృతి సనన్ (Kriti Sanon)

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai21
21/22

Bollywood : 24th Zee Cine Awards 2026 in Mumbai22
22/22

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, జాకీ భగ్నాని (Rakul Preet Singh ,Jackky Bhagnani)

# Tag
Bollywood Bollywood Actress Bollywood Beauty Awards mumbai Ananya Panday kriti sanon Rakul Preet Singh Jacqueline Fernandez
జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
