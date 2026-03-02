 సంజూ భాయ్‌ ఆట... సెమీస్‌ బాట... అంతేగా.. అంతేగా (ఫొటోలు) | Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies | Sakshi
Mar 2 2026 11:19 AM | Updated on Mar 2 2026 11:29 AM

Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies1
కోల్‌కతా: డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ భారత్‌ టి20 ప్రపంచకప్‌లో ఆరోసారి సెమీఫైనల్లోకి ప్రవేశించింది.

Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies2
వెస్టిండీస్‌తో చివరి ‘సూపర్‌–8’ మ్యాచ్‌లో కాస్త పోటీ ఎదురైనట్లు కనిపించినా, చివరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ముందంజ వేసింది.

Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies3
ఆదివారం జరిగిన పోరులో భారత్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో విండీస్‌ను ఓడించింది. టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకోగా... ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన వెస్టిండీస్‌ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది.

Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies4
అనంతరం భారత్‌ 19.2 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 199 పరుగులు చేసి విజయాన్నందుకుంది. ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ సంజు సామ్సన్‌ (50 బంతుల్లో 97 నాటౌట్‌; 12 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) ఒంటి చేత్తో ఛేదనను సులువుగా మార్చేశాడు.

Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies5
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies6
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies7
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies8
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies9
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies10
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies11
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies12
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies13
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies14
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies15
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies16
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies17
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies18
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies19
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies20
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies21
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies22
Sanju Samson ICC Mens T20 World Cup 2026 match India and West Indies23
T20 World Cup 2026 Gautam Gambhir Sanju Samson india vs west indies kolkata Eden Garden teamindia photo gallery
