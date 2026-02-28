 జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు) | India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos | Sakshi
జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు)

Feb 28 2026 5:26 PM | Updated on Feb 28 2026 5:33 PM

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos1
1/20

జగద్గిరిగుట్ట మద్దూర్ నగర్‌లోని నాగార్జున హైస్కూల్లో శనివారం సైన్స్ ఫెస్ట్ జరిగింది.

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos2
2/20

ఈ ఫెస్టివల్లో సుమారు 300 మంది విద్యార్థులు పాల్గొని 210 నమూనాల ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు.

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos3
3/20

ఎంతో ప్రయోజనాత్మకతతో అతిథులు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కొత్త కొత్త నమూనాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos4
4/20

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జగదిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ బి. వెంకటేశం హాజరయ్యారు.

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos5
5/20

కార్పొరేటర్ జగన్. స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ బి. కిషన్ రావు మొదలైనవారు కూడా పాల్గొన్నారు

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos6
6/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos7
7/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos8
8/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos9
9/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos10
10/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos11
11/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos12
12/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos13
13/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos14
14/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos15
15/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos16
16/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos17
17/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos18
18/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos19
19/20

India Science Fair 2026 In Jagadgiri Gutta Photos20
20/20

India Science Fair Jagadgiri gutta Photos
Photos

జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు)
View all
