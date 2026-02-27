 ఈరోజు నేనిలా ఉండటానికి నువ్వే కారణం: విరానిక ఎమోషనల్‌ (ఫోటోలు) | Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos | Sakshi
ఈరోజు నేనిలా ఉండటానికి నువ్వే కారణం: విరానిక ఎమోషనల్‌ (ఫోటోలు)

Feb 27 2026 7:56 PM | Updated on Feb 27 2026 8:01 PM

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos1
1/20

మంచు విష్ణు భార్య విరానిక.. తన తల్లి విద్యకు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేసింది.

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos2
2/20

నిస్వార్థమైన ప్రేమను పంచినందుకు థాంక్యూ మమ్మా..

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos3
3/20

చాలామంది నన్ను ఓ ప్రశ్న అడుగుతుంటారు.

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos4
4/20

కూతురిగా, భార్యగా, నలుగురు పిల్లల తల్లిగా, బిజినెస్‌ ఉమెన్‌గా..

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos5
5/20

ఇలా అన్ని రకాలుగా జీవితాన్ని ఇంత సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఎలా నడుపుతున్నావ్‌?

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos6
6/20

అని! దానికి సమాధానమేంటో తెలుసా?

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos7
7/20

మా అమ్మ ఇచ్చిన ధైర్యం, నాపై ఉంచిన నమ్మకం వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైంది.

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos8
8/20

ఈరోజు నేనిలా ఉండటానికి తనే కారణం అంటూ తల్లితో కలిసి దిగిన ఫోటోలు షేర్‌ చేసింది.

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos9
9/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos10
10/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos11
11/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos12
12/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos13
13/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos14
14/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos15
15/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos16
16/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos17
17/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos18
18/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos19
19/20

Vishnu Manchu wife Viranica Birthday wishes to Her mother with beautiful Photos20
20/20

# Tag
Vishnu Manchu wife Viranica Manchu mother wishes Photos
View all
View all
