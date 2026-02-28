 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మృణాల్ (ఫొటోలు) | Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మృణాల్ (ఫొటోలు)

Feb 28 2026 5:48 PM | Updated on Feb 28 2026 5:53 PM

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos1
1/9

తిరుమల శ్రీవారిని హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ దర్శించుకుంది.

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos2
2/9

'డెకాయిట్' ప్రమోషన్లలో భాగంగా హీరో అడివి శేష్‌తో కలిసి సేవలో పాల్గొంది.

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos3
3/9

ఈ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos4
4/9

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos5
5/9

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos6
6/9

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos7
7/9

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos8
8/9

Actress Mrunal Thakur And Adivi Sesh Visited Tirumala Photos9
9/9

# Tag
Actress mrunal thakur Adivi sesh visited tirumala Photos
View all
View all
