 లాంచనంగా మొదలైన శ్రీకాంత్ కొడుకు కొత్త సినిమా (ఫొటోలు) | Actor Roshan meka New Movie Launch Photos | Sakshi
లాంచనంగా మొదలైన శ్రీకాంత్ కొడుకు కొత్త సినిమా (ఫొటోలు)

Feb 28 2026 6:54 PM | Updated on Feb 28 2026 6:57 PM

Actor Roshan meka New Movie Launch Photos1
శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్.. రెండు నెలల క్రితం 'ఛాంపియన్' మూవీతో వచ్చాడు.

Actor Roshan meka New Movie Launch Photos2
ఇప్పుడు 'హిట్' ఫ్రాంచైజీ ఫేమ్ శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో 'ఏమో ఏమో ఇది' అనే మూవీ చేసేందుకు రెడీ అయ్యాడు.

Actor Roshan meka New Movie Launch Photos3
శనివారం ఉదయం ఈ చిత్రం లాంచనంగా మొదలైంది.

Actor Roshan meka New Movie Launch Photos4
Actor Roshan meka New Movie Launch Photos5
Actor Roshan meka New Movie Launch Photos6
Actor Roshan Meka new movie Launch Photos
