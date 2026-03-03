 పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీని గెలిపిస్తే.. 45 రోజుల్లో.. | No Hindu refugee will lose citizenship in Bengal Amit Shah steps up attack on Mamata Banerjee | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హిందూ శరణార్థులెవరూ పౌరసత్వాన్ని కోల్పోరు: అమిత్‌ షా

Mar 3 2026 11:04 AM | Updated on Mar 3 2026 11:34 AM

No Hindu refugee will lose citizenship in Bengal Amit Shah steps up attack on Mamata Banerjee

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా బంపరాఫర్‌ ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీని గెలిపిస్తే 45 రోజుల్లో ఏడో వేతన సంఘం సిఫారసులను అమలు చేస్తామని తెలిపారు. 

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఎన్నికల నేపథ్యంలో దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోరి మథురాపుర్‌లో బీజేపీ పరివర్తన్‌ యాత్రను అమిత్‌ షా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర సీఎం మమతా బెనర్జీపై విమర్శలు గుప్పించారు. ‘పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ రాష్ట్రంలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ) అమలును వ్యతిరేకించకపోతే.. బంగ్లాదేశ్‌ నుంచి వచ్చిన ప్రతి హిందూ శరణార్థి ఇప్పటికే పౌరసత్వాన్ని పొందేవాడు. అయినప్పటికీ హిందూ శరణార్థులెవరూ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది. ఒక్క హిందూ శరణార్థి కూడా పౌరసత్వాన్ని కోల్పోకుండా చేస్తాం’ అని హామీ ఇచ్చారు. 

‘పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక అక్రమ చొరబాటుదారులను లేకుండా చేస్తాం. చొరబాటుదారుల పేర్లను ప్రస్తుతం ఓటర్ల జాబితా నుంచి మాత్రమే తొలగిస్తున్నాం. దీనిపై మమతా దీదీ ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఒక్కసారి అధికారంలోకి వచ్చిందంటే చొరబాటుదారులను పూర్తిగా ఇక్కడి నుంచి పంపించేస్తాం

ప్రజల కోసం దీదీ చేసిందేమీ లేదు. బంగ్లాదేశ్‌ నుంచి వచ్చిన చొరబాటుదారులను మాత్రం ఆమె బుజ్జగిస్తున్నారు. మేమే రామ మందిరాన్ని, కాశి విశ్వనాథ్‌, మహాకాల్‌ కారిడార్‌ను కట్టించాం. మమతా బెనర్జీ ప్రజల్ని విస్మరించి వారసత్వ రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తన మేనల్లుడు అభిషేక్‌ బెనర్జీని సీఎం చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. ఇదే వారి పద్ధతి. 

దేశంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ ఏడో వేతన సంఘం సిఫారసుల మేరకు జీతాలు అందుకుంటున్నారు. బెంగాల్‌ ఉద్యోగులు మాత్రమే ఇప్పటికీ ఆరో వేతన సంఘం సిఫారసుల మేరకు జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీని గెలిపిస్తే 45 రోజుల్లో ఏడో వేతన సంఘం సిఫారసులను అమలు చేస్తాం’ అని అమిత్‌ షా పునరుద్ఘాటించారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంగీత్‌ పార్టీలో విరోష్‌ జోడీ.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన విజయ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

స్ప్రే గన్‌ రూపంలో కార్‌.. సినీనటి పూనమ్‌ కౌర్‌ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 3

అల్లు శిరీష్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌లో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ( ఫోటోలు)
photo 4

జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ ‘సరస్వతి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay Deverakonda Emotional Words About His Hometown 1
Video_icon

సొంతూరుకు విజయ్ వరాలు... ఆనంద్ పెళ్లి ఇక్కడే చేస్తా
Militant Groups Support to Iran 2
Video_icon

ఇరాన్‌కు మద్దతుగా మిలిటెంట్ గ్రూపులు
Bus Fire Accident At Visakha Rushikonda 3
Video_icon

విశాఖ రుషికొండ వద్ద బస్సు అగ్ని ప్రమాదం
US Deadline To Iran 4
Video_icon

24 గంటల్లో ఇరాన్పై అమెరికా బాంబుల వర్షం
Iran Israel War Effect On Indian Rupee 5
Video_icon

ఇండియన్ రూపాయిపై యుద్ధం ఎఫెక్ట్
Advertisement
 