 బంగారం లాంటి న్యూస్‌! పసిడి ధరలు రివర్స్‌!! | Gold and Silver rates on 2nd March 2026 in India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం లాంటి న్యూస్‌! పసిడి ధరలు రివర్స్‌!!

Mar 2 2026 10:40 AM | Updated on Mar 2 2026 10:48 AM

Gold and Silver rates on 2nd March 2026 in India

దేశంలో బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) ఉపశమనమిచ్చాయి. వరుసగా మూడో రోజులు దారుణంగా పెరిగిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరట దక్కినట్లయింది. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) కూడా నేడు భారీగా క్షీణించాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూద్దాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న, జెనీలియా, శ్రీవిష్ణు, బోయపాటి (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు అర్జున్‌ ఇంటికి విజయ్‌, రష్మిక జోడీ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బ్రహ్మానందం కొడుకు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ టీటీడీ ఆలయంలో విజయ్-రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 5

శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ పార్టీలో అల్లు అర్జున్-స్నేహ (ఫొటోలు)

Video

View all
President Trump Shocking Comments On Khamenei Assassination 1
Video_icon

ఖమేనీ చావు ఇరాన్ కు వరం.. ట్రంప్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Kodali Nani Mass Warning To Lokesh Over His Redbook Politics 2
Video_icon

జగన్ కు ఎదురు రావాలని చూడకు.. తట్టుకోలేవు
Attacks On Iran Britain Opens Military Bases 3
Video_icon

మూడో ప్రపంచ యుద్ధం? రంగంలోకి ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, జర్మనీ
Kodali Nani Meets Ambati Rambabu At His Residence 4
Video_icon

అంబటి రాంబాబును కలిసిన కొడాలి నాని
KSR Live Show On Analyst Ramnath Comments On BR Naidu Inside Room Video 5
Video_icon

BR నాయుడు బ్లాక్ మెయిల్.. బయటపడ్డ కిచెన్ రాసలీలల వీడియోలు
Advertisement
 