ఒక్కసారిగా ఇంత రేటా.. భారీగా ఎగిసిన బంగారం ధరలు

దేశంలో బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) భగ్గుమన్నాయి. రెండు రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగిశాయి. అసలే పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఈరోజు పసిడి కొనుగోలుదారులకు భారీగా పెరిగిన ధరలు షాకిచ్చాయి. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) కూడా నేడు గణనీయ పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూద్దాం..
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)