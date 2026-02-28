యుద్ధం మొదలైంది.. ఇక బంగారం పెరిగిపోతుందా?

మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా శనివారం ఇరాన్ పై దాడి చేపట్టినట్లు సమాచారం వెలువడిన వెంటనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విలువైన లోహాల మార్కెట్లు ఉత్కంఠకు గురయ్యాయి. సురక్షిత పెట్టుబడులుగా భావించే బంగారం, వెండి వంటి లోహాలపై డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది.
టెహ్రాన్పై పగటి వేళ జరిగిన అరుదైన దాడి నేపథ్యంలో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించినట్లు స్థానిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతాయనే ఆందోళనతో పెట్టుబడిదారులు రక్షణాత్మక ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఎంసీఎక్స్లో రికార్డు స్థాయిలు
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (MCX)లో బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు గణనీయంగా ఎగశాయి. ఏప్రిల్ డెలివరీ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1,60,399 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. మార్చి డెలివరీ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ కిలోకు సుమారు రూ.2,67,600కు చేరాయి.
దేశీయ స్పాట్ మార్కెట్లో కూడా బంగారం రూ.1.60 లక్షల మార్క్కు, వెండి రూ.2.68 లక్షల మార్క్కు చేరువ కావడం మార్కెట్ ఒత్తిడిని ప్రతిబింబిస్తోంది.
ధరల పెరుగుదల వెనుక కారణాలు
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ ర్యాలీకి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత స్వర్గధామ ఆస్తుల వైపు నెట్టాయి. యుఎస్ డాలర్ బలహీనత ఇతర కరెన్సీల హోల్డర్లకు బులియన్ను చౌకగా చేస్తూ డిమాండ్ పెంచుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం, అస్థిరతకు రక్షణగా ప్రపంచ కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం నిల్వలు పెంచుతున్నాయి. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల్లో పెట్టుబడులు పెరగడం కూడా ధరల పెరుగుదలకు మద్దతిస్తోంది.
వెండి విషయానికి వస్తే, ఇది సురక్షిత ఆస్తిగా మాత్రమే కాకుండా పారిశ్రామిక లోహంగా కూడా ఉపయోగపడుతోంది. టెక్నాలజీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో వినియోగం పెరగడం వెండికి నిర్మాణాత్మక మద్దతు ఇస్తోంది.
ఇకపై ఏం జరగనుంది?
మార్కెట్ వ్యూహకర్తల దృష్టి ఇప్పుడు రెండు అంశాలపై నిలిచింది. అవి ఒకటి ఉద్రిక్తతలు మరింత విస్తరించి ఇంధన సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతాయా? రెండోది దౌత్య ప్రయత్నాలు ఉద్రిక్తతలను చల్లార్చుతాయా?
యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న ప్రతిసారీ బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. అయితే ఉద్రిక్తతలు తగ్గినా లేదా డాలర్ బలపడినా బులియన్ ధరల్లో తాత్కాలిక వెనకడుగు సంభవించే అవకాశముంది. అస్థిర పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.