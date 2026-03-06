కంటైనర్లను వెనక్కి తీసుకుంటున్న ఎగుమతిదారులు

పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధం ముదరడంతో భారత వాణిజ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య వివాదం కారణంగా సముద్ర మార్గాలు మూసుకుపోవడంతో భారతీయ ఓడరేవుల్లో సుమారు 38,000 కంటైనర్లు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. అటు సరుకు పంపలేక, ఇటు పోర్టుల్లో ఉంచితే పెరిగే భారీ అద్దెలను భరించలేక ఎగుమతిదారులు ఇప్పుడు తమ కంటైనర్లను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు.
సగానికి పైగా కంటైనర్లు వెనక్కి!
తాజా అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, నిలిచిపోయిన కంటైనర్లలో దాదాపు 50 శాతం అంటే సుమారు 19,000 కంటైనర్లను ఎగుమతిదారులు వెనక్కి రప్పించుకుంటున్నారు. దీనికోసం కస్టమ్స్ శాఖకు ‘బ్యాక్ టు టౌన్’ దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా త్వరగా పాడైపోయే పండ్లు, కూరగాయలు, ఔషధాల విషయంలో ఎగుమతిదారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
వీటిని ఏం చేస్తారు?
విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన ఉల్లి, అరటి, ద్రాక్ష, బాస్మతీ బియ్యం ఇప్పుడు భారతీయ మార్కెట్లలోనే అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల దేశీయంగా వీటి ధరలు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఎగుమతిదారులకు మాత్రం ప్యాకేజింగ్, రవాణా ఖర్చుల రూపంలో నష్టం తప్పదనే అభిప్రాయాలున్నాయి. పోర్టుల్లో కంటైనర్ నిలిచి ఉంటే నిర్వహణ ఖర్చులు భరించాల్సి ఉంటుంది. షిప్పింగ్ లైన్లు కూడా 2,000 డాలర్ల వరకు అదనపు సర్ఛార్జీలు విధిస్తుండటంతో ఎగుమతి లాభదాయకం కాదని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు.
ప్రభుత్వం చర్యలు
వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఒక ఇంటర్-మినిస్టీరియల్ గ్రూప్ను ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తోంది. ఎగుమతిదారులకు ఎదురవుతున్న ఈ అసాధారణ పరిస్థితులను ‘ఫోర్స్ మెజ్యూర్’ కింద గుర్తించి బ్యాంకుల నుంచి రాయితీలు కల్పించాలని ఎగుమతి సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
తదుపరి పరిణామాలు
షిప్పింగ్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ త్వరలో ఎగుమతిదారులు, షిప్పింగ్ కంపెనీలతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించనుందని కొందరు అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం పోర్టు చార్జీల మినహాయింపుపై ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
