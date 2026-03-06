 టి20 ప్రపంచకప్‌లో తుది పోరుకు భారత్‌ (ఫొటోలు) | ICC Mens T20 World Cup 2026 Semifinal India and England at Wankhede Stadium | Sakshi
Mar 6 2026 7:19 AM | Updated on Mar 6 2026 7:19 AM

ముంబై: టి20 వరల్డ్‌ కప్‌ను నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నంలో భారత జట్టు ఒకే ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచింది. వరుసగా రెండోసారి మన టీమ్‌ తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.

గురువారం వాంఖెడే మైదానంలో హోరాహోరీగా సాగిన రెండో సెమీఫైనల్‌ సమరంలో 7 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్‌ను ఓడించి భారత్‌ ఫైనల్లోకి అడుగు పెట్టింది.

టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకోగా, ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 253 పరుగులు చేసింది.

‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ సంజు సామ్సన్‌ (42 బంతుల్లో 89; 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో చెలరేగగా... శివమ్‌ దూబే (25 బంతుల్లో 43; 1 ఫోర్, 4 సిక్స్‌లు), ఇషాన్‌ కిషన్‌ (18 బంతుల్లో 39; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) కీలక పరుగులు సాధించారు.

అనంతరం ఇంగ్లండ్‌ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 246 పరుగులు చేసి ఓడిపోయింది.

ఆదివారం అహ్మదాబాద్‌లో జరిగే ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌తో భారత్‌ తలపడుతుంది. భారత్, కివీస్‌ మధ్య టి20 వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌ జరగడం ఇదే తొలిసారి.

