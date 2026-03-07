 యుద్ధంలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. అమెరికా దాడులకు పుతిన్‌ చెక్‌? | Russia Secretly Help Iran In US War | Sakshi
యుద్ధంలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. అమెరికా దాడులకు పుతిన్‌ చెక్‌?

Mar 7 2026 7:25 AM | Updated on Mar 7 2026 7:32 AM

Russia Secretly Help Iran In US War

వాషింగ్టన్‌: పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో ఇరాన్‌కు రష్యా చాటుగా సాయపడుతోందా? అమెరికా యుద్ధ నౌకలు, యుద్ధ విమానాల కదలికలతో పాటు గల్ఫ్‌లోని ఆ దేశ సైనిక స్థావరాలు తదితరాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన నిఘా సమాచారాన్ని వారం రోజులుగా ఎప్పటికప్పుడు ఇరాన్‌కు అందిస్తూ వస్తోందా? తద్వారా వాటిపై దాడులకు సహకరిస్తోందా? అంటే, అవునని పేర్కొంటూ వాషింగ్టన్‌ పోస్టు వార్తా సంస్థ సంచలనాత్మక కథనం వెలువరించింది.

‘యుద్ధం మొదలైన ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే ఇరాన్‌ నిఘా సామర్థ్యం దాదాపుగా కుప్పకూలింది. అయినా అమెరికా యుద్ధ నౌకలు, గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని స్థావరాలు, రాయబార కార్యాలయాలపై ఇరాన్‌ కచ్చితత్వంతో దాడులు చేయగలిగింది. రష్యా అందించిన నిఘా సమాచారంతోనే ఇది సాధ్యమైందనడం సుస్పష్టం’ అని సదరు అధికారులను ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ దీనిపై ఎలా స్పందిస్తారోనని సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రష్యాపైనా ఆయన తీవ్ర చర్యలకు దిగితే ఇప్పటికే పశ్చిమాసియా అంతటా కుంపట్లు రాజేస్తున్న యుద్ధం మరింతగా విస్తరించే ప్రమాదముంది.

ఇరాన్‌కు కావాల్సింది.. ఓ మంచి నాయకుడు: ట్రంప్‌ 
మరోవైపు.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇరాన్‌కు ఒక మంచి నాయకుడు కావాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయమై పలువురు నేతల పేర్లు తమ దృష్టిలో ఉన్నట్టు చెప్పారు. ‘ఇరాన్‌కు మంచి భవిష్యత్తుంటుంది. ఇతర దేశాల సాయంతో ఆ దేశాన్ని సంక్షోభం నుంచి బయట పడేస్తాం. ఆర్థికంగా అత్యంత బలోపేతం చేస్తాం’ అని ట్రూత్‌ సోషల్‌లో పోస్టు చేశారు. ‘మేక్‌ అమెరికా గ్రేట్‌ అగైన్‌ (మాగా)’తరహాలో ‘మేక్‌ ఇరాన్‌ గ్రేట్‌ అగైన్‌’అంటూ అధ్యక్షుడు ముక్తాయించడం విశేషం! మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా యుద్ధానికి తెర దించేందుకు పలు దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసూద్‌ పెజెష్కియాన్‌ చెప్పారు. సోషల్‌ మీడియా పోస్టులో ఆయన ఈ మేరకు పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్‌ యుద్ధ నౌకను ముంచేశాం: అమెరికా 
డ్రోన్లు, ఇతర ఆయుధాలతో కూడిన ఇరాన్‌ యుద్ధ నౌక ఐఆర్‌ఐఎస్‌ షహీద్‌ బఘేరీని ముంచేసినట్టు అమెరికా ప్రకటించింది. అది మంటల్లో తగలబడిపోతున్న ఫుటేజీని యూఎస్‌ మిలిటరీ సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ శుక్రవారం విడుదల చేసింది. ఇరాన్‌ సైన్యం మాత్రం దీన్ని ధ్రువీకరించలేదు. 180 మీటర్ల పొడవైన షహీద్‌ నిజానికి రవాణా నౌక. యుద్ధ అవసరాల రీత్యా ఇరాన్‌ దాన్ని తాత్కాలికంగా డ్రోన్‌ క్యారియర్‌గా మార్చినట్టు సమాచారం. ఇది రీ ఫ్యూయలింగ్‌ కోసం ఆగకుండా ఏకబిగిన 22 వేల నాటికల్‌ మైళ్లు ప్రయాణించగలదు!. 

