 గత 23 ఏళ్లుగా రంజాన్‌ దీక్ష చేస్తున్న 56 ఏళ్ల ఎన్‌ఆర్‌ఐ | Hindu expat in Dubai marks 23 years of fasting during Ramadan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గత 23 ఏళ్లుగా రంజాన్‌ దీక్ష చేస్తున్న 56 ఏళ్ల ఎన్‌ఆర్‌ఐ

Mar 6 2026 2:55 PM | Updated on Mar 6 2026 3:10 PM

Hindu expat in Dubai marks 23 years of fasting during Ramadan

పవిత్ర రంజాన్‌ (Ramadan) మాసం వేళ మత సామరస్యానికి  సంబంధించి అపురూపమైన విషయం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. రంజాన్‌మాసం అంతా ముస్లిం సోదరులు ఉపవాస దీక్ష చేస్తారు ఇది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ దుబాయ్‌లో 56 ఏళ్ల నాన్‌ ముస్లిం గత 23 ఏళ్లు ఉపవాస దీక్ష  చేస్తుండటం విశేషంగా నిలుస్తోంది. 

2002 నుండి  సతీష్ కుమార్‌ను దుబాయ్‌లో ఉంటున్నారు. స్వయంగా తాను హిందువు అయినప్పటికీ పవిత్ర రంజాన్ నెలలో ఉపవాసం పాటిస్తున్నారు.  రంజాన్ అంటే మంచి పనులను పంచుకోవడంలో , జీవించడంలో సమాజంతో ఐక్యంగా ఉండటం అంటారు సతీష్‌. తన చుట్టూ ఉన్న ప్రజల పట్ల గౌరవం ఉందని, వారిమీద ప్రేమతోనే ఈ దీక్ష చేస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. గల్ఫ్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో, కుమార్ రోజువారీ ఉపవాసం కేవలం శారీరక సవాలు మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక  ప్రక్రియగా విశ్వసిస్తానని తెలిపారు. ఇది ఆహారం, పానీయం,  పాప ప్రవర్తనకు దూరంగా ఉండటంతోపాటు స్వీయ-క్రమశిక్షణ,ఆధ్యాత్మిక శుద్ధిని పెంపొందించుకునే మార్గం అని  చెప్పారు.

ఇదీ చదవండి: పరీక్షలకు వెళుతుండగా పిల్లల్ని కొట్టి చంపేశాడు.. సొంత బాబాయే!

దీంతోపాటు, వారి రోజువారీ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి కష్టపడే వ్యక్తులు  ఇబ్బందులను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి  చూడటానికి ఉపవాసం తనకు సహాయపడిందన్నారు. ఆకలిదప్పుల బాధను అనుభవించడం వల్ల పేదల దుస్థితిని అర్థం చేసుకోచ్చని, తద్వారా మనలో  దాతృత్వం కరుణ అనే భావం పెరుగుతుందని తెలిపారు. ఉపవాసంతో అనేక శారీరక, ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలున్నాయన్నారు. ముఖ్యంగా ఉపవాసంద్వారా జీర్ణవ్యవస్థకు విరామం ఇవ్వడం  అంటే శారీరక ప్రయోజనాలను అందిస్తుందన్నారు. మానసిక బలం పెరుగుతుంది, ఉత్పాదకత పెరుగుతంది అనేది తన అనుభవంలో తెలిసిందన్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ : మైనర్‌పై దారుణం, ట్రంప్‌కు మరో షాక్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖ హీరోయిన్లు (ఫొటోలు)
photo 2

పెళ్లి వేడుకలో విజయ్‌, త్రిష సందడి.. ఫోటోలు వైరల్
photo 3

నిజామాబాద్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి నిధి అగర్వాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

నాగచైతన్య 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

టి20 ప్రపంచకప్‌లో తుది పోరుకు భారత్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YV Subba Reddy Demands BR Naidu Resign to TTD Chairman 1
Video_icon

శ్రీవారి సన్నిధిలో పొరపాటు జరిగితే దేవుడే చూసుకుంటాడు
Botsa Satyanarayana Strong Counter to TDP Leaders Over Anganwadi Workers Problems 2
Video_icon

అంగన్‌వాడీలపై ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా వాకౌట్‌
Deputy CM Pawan Kalyan Shocking Comments On YSRCP MLAs 3
Video_icon

11 మంది 1100 మందితో సమానం..! YSRCP పై పవన్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు
Karnataka CM Siddaramaiah Bans Social Media for Child 4
Video_icon

పిల్లలకు సోషల్ మీడియా బ్యాన్ సీఎం సిద్ధరామయ్య ఆంక్షలు
Iran Launches Massive Missile and Drone Attack on Bahrain 5
Video_icon

బహ్రెయిన్ పై ఇరాన్ భారీ దాడి.. డ్రోన్లతో ఆయిల్ రిఫైనరీపై ఎటాక్
Advertisement
 