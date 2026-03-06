నేపాల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ అప్డేట్స్
- 55 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో బాలేంద్ర షా పార్టీ ‘ఆర్ఎస్పీ’
- కేపీ శర్మ ఓలీ ‘కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్‘ 8 స్థానాల్లో ఆధిక్యం
- కేపీ శర్మ సింగిల్ డిజిట్ సీట్లకే పరిమితయ్యేలా ఉన్న ట్రెండ్స్
దూసుకెళ్తున్న పీఎం అభ్యర్థి బాలేంద్ర
- కొనసాగుతోన్న నేపాల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్
- ఝాపా నియోజక వర్గంలో దూసుకెళ్తున్న బాలేంద్ర షా (35)
- మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ(74)పై బాలేంద్ర షా ఆధిక్యం
- ఆర్ఎస్పీ నుంచి ప్రధాని అభ్యర్థిగా బాలేంద్ర షా
- మూడు సీట్లలో ఆర్ఎస్పీ గెలుపు, 45కి పైగా సీట్లలో ముందంజ