 తీవ్ర నిరాశలో మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ | Nepal Election Result 2026 Votes Counting Live Updates And Top Headlines Telugu, RSP Wins 3 Seats And Leads In Over 45 Constituencies
Nepal Election Result: తీవ్ర నిరాశలో మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ

Mar 6 2026 11:58 AM | Updated on Mar 6 2026 12:21 PM

Nepal Election Result 2026 Live updates

నేపాల్‌ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌ అప్‌డేట్స్‌

  • 55 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో బాలేంద్ర షా పార్టీ ‘ఆర్‌ఎస్‌పీ’ 
  • కేపీ శర్మ ఓలీ ‘కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్‘ 8 స్థానాల్లో ఆధిక్యం 
  • కేపీ శర్మ సింగిల్‌ డిజిట్‌ సీట్లకే పరిమితయ్యేలా ఉన్న ట్రెండ్స్‌

దూసుకెళ్తున్న పీఎం అభ్యర్థి బాలేంద్ర 

  • కొనసాగుతోన్న నేపాల్‌ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌ 
  • ఝాపా నియోజక వర్గంలో దూసుకెళ్తున్న బాలేంద్ర షా (35)  
  • మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ(74)పై బాలేంద్ర షా ఆధిక్యం
  • ఆర్‌ఎస్‌పీ నుంచి ప్రధాని అభ్యర్థిగా బాలేంద్ర షా 
  • మూడు సీట్లలో ఆర్‌ఎస్‌పీ గెలుపు, 45కి పైగా సీట్లలో ముందంజ 

