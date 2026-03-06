 నయనిక పెళ్లి కూతురి వేడుక.. అల్లు ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు) | Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos | Sakshi
నయనిక పెళ్లి కూతురి వేడుక.. అల్లు ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)

Mar 6 2026 5:01 PM | Updated on Mar 6 2026 5:04 PM

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos1
1/10

అల్లు శిరీష్ పెళ్లి ఈ రోజే. అయితే నయనిక పెళ్లి కూతురు వేడుక.. గురువారం (06-03-2026) నాడు జరగ్గా అల్లు అరవింద్ కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు.

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos2
2/10

ఈ ఫొటోలని నయనిక తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos3
3/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos4
4/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos5
5/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos6
6/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos7
7/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos8
8/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos9
9/10

Nayanika Reddy stuns In silk saree at Pellikuturu ceremony ahead of wedding Photos10
10/10

# Tag
Allu Sirish Nayanika pre wedding ceremony Photos
