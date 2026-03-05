 మళ్లీ సోనూసూద్‌ ఉదారత.. ఈసారి దుబాయ్‌లో.. | Sonu Sood Offers Free Stay To Travellers Who Stranded In Dubai Amid US Iran Israel Conflict, Video Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ సోనూసూద్‌ ఉదారత.. ఈసారి దుబాయ్‌లో..

Mar 5 2026 10:51 AM | Updated on Mar 5 2026 11:34 AM

Sonu Sood offers free stay in Dubai to stranded people

న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నడుమ దుబాయ్‌లో చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికుల కోసం నటుడు, మానవతావాది సోనూ సూద్ మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. ఈ సంక్షోభం కారణంగా దుబాయ్‌లో తలదాచుకుంటున్న పర్యాటకులు, ప్రయాణికులకు ఉచిత వసతి కల్పిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ మేరకు బుధవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వీడియోను విడుదల చేస్తూ, బాధితులకు అండగా ఉంటానిని భరోసా ఇచ్చారు. కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ సోనూసూద్‌ వందలమందికి సాయం అందించారు.

ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య  నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం పశ్చిమాసియాలోని విమానయాన రంగాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఫిబ్రవరి చివరిలో ఇరాన్ లక్ష్యాలపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు జరిపాయి. దానికి ప్రతిచర్యగా గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఈ పరిణామాల దృష్ట్యా భద్రతా కారణాలతో పలు దేశాలు తమ గగనతలాన్ని మూసివేయడం, విమాన సర్వీసులను రద్దు చేయడంతో దుబాయ్‌లో వేలాది మంది ప్రయాణికులు దిక్కుతోచని స్థితిలో చిక్కుకున్నారు.

విమానాల రద్దు, దారిమళ్లింపుల వల్ల విమానాశ్రయాల్లోనే గంటల తరబడి నిరీక్షిస్తున్న బాధితుల కష్టాలను చూసి సోనూ సూద్ స్పందించారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో భారతీయులతో పాటు ఏ దేశానికి చెందిన వారైనా సరే, దుబాయ్‌లో వసతి లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే తనకు నేరుగా మెసేజ్‌ పంపాలని సోనూ సూద్ కోరారు. బాధిత ప్రయాణికులు తమ స్వదేశాలకు చేరుకునే వరకు వారికి ఉచిత వసతి కల్పిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ‘మానవత్వానికి దేశ సరిహద్దులు, నిబంధనలు ఉండవు’ అని పేర్కొంటూ, దుబాయ్‌లో ఆశ్రయం అవసరమైన వారు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా సంప్రదించాలని సూచించారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

మేము సాధించాం.. పతకం వచ్చింది (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
photo 5

జాన్వీ కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Anganwadi Workers Union Counter To Minister Savitha Comments 1
Video_icon

అసెంబ్లీ సాక్షిగా అబద్దాలు.. మంత్రి సవితకు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కౌంటర్
Woman Brushing In Free Bus At Nagarkurnool 2
Video_icon

బస్సులో బ్రష్.. కండక్టర్ పై సీరియస్
Pawan Kalyan Caste Politics In Assembly 3
Video_icon

కుల, మతాలు అంటూ.. పవన్ కొత్త రాజకీయం
America And Israel Intensify Attacks On Iran 4
Video_icon

స్కూల్ దగ్గర బాంబు దాడి.. విద్యార్థులు పరుగులు
US Treasury Scott Bessent Issues Temporary Waiver For Russian Oil Sales To India 5
Video_icon

వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్.. భారత్ కు గుడ్ న్యూస్
Advertisement
 