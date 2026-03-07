 అంతరిక్షపుటంచు నుంచి...  | Khamenei was killed by Israel Blue Sparrow missiles | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అంతరిక్షపుటంచు నుంచి... 

Mar 7 2026 5:19 AM | Updated on Mar 7 2026 5:19 AM

Khamenei was killed by Israel Blue Sparrow missiles

ఖమేనీపైకి దూసుకొచి్చన మృత్యువు! 

బ్లూ స్పారో ఖండాంతర క్షిపణితో హత్య

నిత్యం కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య అప్రమత్తంగా ఉండే ఇరాన్‌ అత్యున్నత నేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీని ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం అత్యంత కచి్చతత్వంతో కూడిన దాడికి పాల్పడి హత్య చేసింది. 37 ఏళ్లపాటు ఇరాన్‌ను ఒంటిచేత్తో ఏలిన ఖమేనీ కథ చివరకు విషాదంగా ముగిసింది. గత 28న రాజధాని టెహ్రాన్‌లో నడి»ొడ్డున అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో ఉండగా జరిగిన దాడిలో మరణించారు.

 అసలీ దాడి ఎలా జరిగింది, ఖమేనీ అంతం చూసేందుకు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రయోగించిన ఆయుధం ఏమిటనేవి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం ‘బ్లూ స్పారో’ అనే ఖండాంతర క్షిపణిని ప్రయోగించి లక్ష్యం సాధించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. ఈ మిసైల్‌ను ‘రఫేల్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ డిఫెన్స్‌ సిస్టమ్స్‌’ సంస్థ అభివృద్ధి చేసింది. ఇది అత్యంత ప్రాణాంతక ఆయుధమని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కసారి లక్ష్యం వైపు దూసుకెళ్లిందంటే దాన్ని మధ్యలో అడ్డుకోవడమే అసాధ్యమే. గురి తప్పే ప్రసక్తే లేదు. శత్రువు నేల కూలాల్సిందే! 

అసలేమిటి నీలి పిచ్చుక?  
మూడు బాలిస్టిక్‌ టార్గెట్‌ క్షిపుణుల కుటుంబంలో బ్లూ స్పారో కూడా ఒకటి. ఇందులో బ్లాక్‌ స్పారో, సిల్వర్‌ స్పారో కూడా ఉన్నాయి. మరో ఖండంలో సుదూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించడానికి బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులను ఫైటర్‌ జెట్‌ లేదా రాకెట్‌కు అమర్చి ప్రయోగిస్తారు. గాల్లోకి లేచిన క్షిపణి తర్వాత ఫైటర్‌ జెట్‌ నుంచి విడిపోయి భూ వాతావరణపు అంచుల దాకా వెళ్తుంది. తర్వాత గురుత్వాకర్షణ శక్తితో భూమి దిశగా ప్రయాణించి లక్ష్యాన్ని తాకి పేలిపోతుంది. ఇది ఒక బంతిని గాల్లోకి విసరడం లాంటిదే. పైకి వెళ్లిన బంతి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ప్రభావంతో మళ్లీ భూమిని తాకుతుంది. అందుకే దీన్ని ‘అంతరిక్ష క్షిపణి’గా కూడా పిలుస్తుంటారు. 

నిజానికి బ్లూ స్పారో, బ్లాక్‌ స్పారో, సిల్వర్‌ స్పారో క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్‌ మిస్సైల్‌ డిఫెన్స్‌ సిస్టమ్‌లో భాగంగా ప్రాక్టీస్‌ కోసం అభివృద్ధి చేశారు. శత్రుదేశాల బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులను ముందే గుర్తించి, నేలమట్టం చేయడం ఈ డిఫెన్స్‌ సిస్టమ్‌ విధి. ఇక్కడ శత్రుదేశాల క్షిపణుల స్థానంలో స్పారో మిస్సైళ్లను డమ్మీగా ఉపయోగించి, ప్రాక్టీస్‌ చేస్తుంటారు. యుద్ధ రంగంలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు. బ్లూ స్పారో పొడవు 6.51 మీటర్లు. బరువు 1,900 కిలోలు. సింగిల్‌ స్టేజ్‌ సాలిడ్‌ రాకెట్‌ ప్రొపెల్లెంట్‌ రాకెట్‌ ఉంటుంది. జీపీఎస్‌తోపాటు ఐఎన్‌ఎస్‌ నావిగేషన్‌ సిస్టమ్‌తో ముందుకెళ్తుంది. బయటి నుంచి అందే సిగ్నల్‌తో పనిలేకుండా తన కదలికలు నిర్దేశించుకోగలదు. బ్లూ స్పారో మిస్సైల్‌ లండన్‌ బస్సు పరిమాణంలో ఉంటుంది.  

బ్లూ స్పారో స్ఫూర్తితో ‘రాక్స్‌’   
ఇతర దేశాల అత్యాధునిక క్షిపణులకు దీటుగా బ్లూ స్పారోను డిజైన్‌ చేశారు. భూవాతావరణాన్ని దాటి ముందుకెళ్లి, మళ్లీ భూవాతావరణంలోకి ప్రవేశించి లక్ష్యాన్ని తాకడం ఈ నీలి పిచ్చుక ప్రత్యేకత. ఫైటర్‌ జెట్‌కు అమర్చిన బ్లూ స్పారో ఆకాశంలో భూవాతావరణం పరిధి వరకూ వెళ్లి విడిపోతుంది. అలాగే పైకి దూసుకెళ్లి భూవాతావరణం అంచును దాటేస్తుంది. పేలుడు పదార్థాలు కూర్చిన క్షిపణి ముందుభాగం వెనుక భాగం నుంచి విడిపోయి భూమి దిశగా వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. అలా కిందికి వచ్చే భాగాన్ని రీ–ఎంట్రీ వెహికల్‌ అంటారు. ఇందులో వార్‌హెడ్‌తోపాటు చిన్నపాటి థ్రస్టర్లు ఉంటాయి. శత్రుదేశాల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకోలేని రీతిలో నిట్టనిలువుగా కిందికి వచ్చి అత్యంత వేగంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తుంది. 

‘ఆపరేషన్‌ రోరింగ్‌ లయన్‌’లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 28న ఉదయం టెహ్రాన్‌లో ఖమేనీ నివాసాన్ని బ్లూ స్పారో ఇదే తరహాలో ధ్వంసం చేసింది. ప్రాక్టీస్‌ కోసం అభివృద్ధి చేసిన ఒక మిస్సైల్‌ ఇరాన్‌ సుప్రీంలీడర్‌ను బలి తీసుకుంది. రఫేల్‌ సంస్థ బ్లూ స్పారో డెవలప్‌మెంట్‌తోనే ఆగిపోలేదు. సరిగ్గా ఇదే టెక్నాలజీతో ‘రాక్స్‌’ను అభివృద్ధి చేసింది. ప్రతికూల వాతావరణంలో సైతం అసాధారణమైన కచి్చతత్వంతో లక్ష్యాలను ఛేదించడం రాక్స్‌ క్షిపణుల ప్రత్యేకత. శత్రుదేశాలు జీపీఎస్‌ సిగ్నల్స్‌ను జామ్‌ చేసినా సరే ఈ క్షిపణులు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. భూఉపరితలంతోపాటు అంతర్భాగంలోని లక్ష్యాన్ని తాకుతాయి. 500 కిలోల వార్‌హెడ్‌ను మోసుకెళ్లగలదు. బ్లూ స్పారో ఒక స్కెచ్‌(చిత్తుప్రతి) అనుకుంటే రాక్స్‌ అనేది పూర్తిగా సిద్ధమైన ఆయుధం.  

– సాక్షి, నేషనల్‌ డెస్క్‌
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు
photo 2

జాన్వీ కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

నయనిక పెళ్లి కూతురి వేడుక.. అల్లు ఫ్యామిలీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖ హీరోయిన్లు (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి వేడుకలో విజయ్‌, త్రిష సందడి.. ఫోటోలు వైరల్

Video

View all
100 Nuclear Bombs Could End Life on Earth? The Terrifying Truth 1
Video_icon

ఏ దేశంలో ఎన్ని అణుబాంబులున్నాయి? మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైందా
Allu Arjun Financial Help To Senior Actress Pavala Shyamala By Giving 10 Thousand Every Month 2
Video_icon

పావలా శ్యామలకు బన్నీ భరోసా..!
UPSC Civils Results Released and The Topper is Anuj Agnihotri 3
Video_icon

UPSC సివిల్స్ ఫలితాలు విడుదల టాపర్స్ వీళ్లే
Israel Used Blue Sparrow Missile on Khamenei Assassination 4
Video_icon

బ్లూ స్పేరోతో ఖమేనీపై దాడి ఇజ్రాయెల్ కీలక ప్రకటన..
US Missile Attacks on Iran, Israel Strikes Beirut as Middle East War Escalates 5
Video_icon

భీకర యుద్ధం.. ఇరాన్ గుండెల్లో బాంబుల వర్షం
Advertisement
 